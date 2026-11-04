इस दिवाली जरा बचकर: एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक खाता, दिवाली ऑफर्स के चक्कर में न करें ये गलतियां

Diwali Scam Alert: दिवाली खुशियों, रोशनी और खरीदारी का त्योहार है। इस मौके पर लोग अपने परिवार के लिए नए कपड़े, मिठाइयां और कई तरह के सामान खरीदते हैं। वहीं, ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक डिस्काउंट का भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। पर हम ये नहीं भूल सकते कि त्योहार की इसी खुशी के बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो जाते हैं। वे लोगों को सस्ते सामान, कैशबैक और दिवाली गिफ्ट का लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं।
कई बार ठग इतने शातिर तरीके अपनाते हैं कि लोगों को धोखाधड़ी का पता भी नहीं चलता। दरअसल, एक अनजान लिंक पर क्लिक करना या किसी फर्जी कॉल पर भरोसा करना आपके बैंक खाते के लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए अगर आप भी दिवाली पर ऑनलाइन ऑफर्स का फायदा उठाने जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी सावधानियां जरूर बरतें। चलिए जानते हैं इनके बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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दिवाली पर होने वाले फ्रॉड से कैसे बचें?
- फोटो : Adobe Stock
दिवाली पर कैसे हो सकती है ठगी?
अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें
त्योहारों के दौरान मोबाइल पर कई तरह के मैसेज आते हैं
इनमें दिवाली गिफ्ट जीतने, कैशबैक मिलने या शानदार डिस्काउंट देने का दावा किया जाता है
इन मैसेज में एक लिंक भी दिया जाता है
जालसाज ऐसे लिंक के जरिए लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं
कुछ लिंक के माध्यम से मैलवेयर भी आपके मोबाइल तक पहुंच सकता है
इसलिए किसी अनजान व्यक्ति या नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें
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दिवाली पर होने वाले फ्रॉड से कैसे बचें?
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फर्जी ईमेल से रहें सतर्क
- कई बार ठग नामी कंपनियों या ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के नाम से ईमेल भेजते हैं
- इनमें दिवाली स्पेशल ऑफर, कैशबैक और गिफ्ट जैसी लुभावनी बातें लिखी होती हैं
- ईमेल देखने में असली लग सकता है, लेकिन उसमें दिया गया लिंक फर्जी हो सकता है
- ऐसे में किसी भी ईमेल पर भरोसा करने से पहले उसे चेक जरूर करें
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दिवाली पर होने वाले फ्रॉड से कैसे बचें?
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सोशल मीडिया के ऑफर्स पर न करें भरोसा
- फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिवाली के दौरान कई आकर्षक ऑफर्स दिखाई देते हैं
- कुछ फर्जी पेज लोगों को सस्ते सामान और बड़े डिस्काउंट का लालच देते हैं
- इनके जरिए लोगों की निजी और बैंकिंग जानकारी हासिल करने की कोशिश हो सकती है
- इसलिए किसी अनजान पेज से खरीदारी करने या उसकी ओर से भेजे गए लिंक पर जाने से पहले ये जरूर चेक करें कि ये सही है या नहीं
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दिवाली पर होने वाले फ्रॉड से कैसे बचें?
- फोटो : Adobe Stock
अनजान कॉल पर साझा न करें जानकारी
- दिवाली के मौके पर आपको ऐसे कॉल भी आ सकते हैं, जिनमें शानदार ऑफर या कैशबैक देने की बात कही जाए
- कई ठग खुद को बैंक अधिकारी बताकर बात करते हैं
- वे अपनी बातों में फंसाकर लोगों से जरूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं
- ऐसे किसी भी कॉल पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें
- किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई संदिग्ध लिंक न खोलें और न ही जल्दबाजी में कोई कदम उठाएं