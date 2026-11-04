धनतेरस पर गहना खरीदने से पहले जरूर चेक करें हालमार्क, जानें इसे सही हालमार्क पहचानने का तरीका

BIS Hallmark Guidelines in Hindi: वर्ष 2026 में धनतेरस का पावन पर्व 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर देश भर में सोना, चांदी और नए आभूषण खरीदने की पुरानी परंपरा है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इस खुशी के मौके पर बाजार में कई बार लोग बिना सोचे-समझे खरीदारी कर लेते हैं और मिलावटी या कम शुद्धता वाले गहनों के चक्कर में फंस जाते हैं।
अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से सोना खरीदते समय आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो, इसके लिए हॉलमार्क की सही जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बता दें कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए आभूषणों पर हॉलमार्क लगाना अनिवार्य होता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि गहना खरीदते समय सही हॉलमार्क की पहचान कैसे की जाती है।
2 of 5
क्या होता है बीआईएस हॉलमार्क?
- फोटो : amarujala.com
क्या होता है बीआईएस हॉलमार्क?
- बीआईएस हॉलमार्क भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली एक ऐसी आधिकारिक गारंटी है, जो यह साबित करती है कि आपके द्वारा खरीदा गया सोना निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरी तरह शुद्ध है।
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया यह चिन्ह सोने की शुद्धता की प्रामाणिकता तय करता है ताकि ग्राहकों को मिलावटी आभूषणों से पूरी तरह सुरक्षा मिल सके।
3 of 5
हॉलमार्क में क्या-क्या देखें?
- फोटो : instagram
हॉलमार्क में क्या-क्या देखें?
- गहने खरीदते समय आपको तीन मुख्य निशानों की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए।
- सबसे पहला भारतीय मानक ब्यूरो का बीआईएस लोगो, दूसरा सोने की शुद्धता को दर्शाने वाला कैरट नंबर (जैसे 22K916 या 18K750) और तीसरा छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड।
- अगर ये तीनों चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित हैं, तो गहना बिल्कुल असली है।
4 of 5
क्या है एचयूआईडी कोड?
- फोटो : सोशल मीडिया
क्या है एचयूआईडी कोड?
- एचयूआईडी यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड छह अंकों का एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जो हर आभूषण को एक अलग पहचान देता है।
- 'बीआईएस केयर एप' के जरिए ग्राहक इस कोड को आसानी से स्कैन या दर्ज करके सोने की शुद्धता, ज्वेलर के लाइसेंस और हॉलमार्किंग सेंटर की पूरी जानकारी पलभर में अपने फोन पर ही सत्यापित कर सकते हैं।
5 of 5
सावधानी से खरीदारी क्यों जरूरी?
- फोटो : amar ujala
सावधानी से खरीदारी क्यों जरूरी?
- बिना हॉलमार्क या किसी अप्रमाणित ज्वेलर के भरोसे सोना खरीदने पर धोखाधड़ी होने का बहुत बड़ा जोखिम रहता है।
- बिना हॉलमार्क वाले गहनों की शुद्धता संदिग्ध होती है, जिससे भविष्य में जब आप उन्हें बदलने या बेचने जाएंगे तो आपको सोने का सही और पूरा मूल्य नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमेशा हॉलमार्क वाले सोने की ही खरीदारी करें।