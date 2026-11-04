धनतेरस पर गहना खरीदने से पहले जरूर चेक करें हालमार्क, जानें इसे सही हालमार्क पहचानने का तरीका

BIS Hallmark Guidelines in Hindi: वर्ष 2026 में धनतेरस का पावन पर्व 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर देश भर में सोना, चांदी और नए आभूषण खरीदने की पुरानी परंपरा है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इस खुशी के मौके पर बाजार में कई बार लोग बिना सोचे-समझे खरीदारी कर लेते हैं और मिलावटी या कम शुद्धता वाले गहनों के चक्कर में फंस जाते हैं।





अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से सोना खरीदते समय आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो, इसके लिए हॉलमार्क की सही जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बता दें कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए आभूषणों पर हॉलमार्क लगाना अनिवार्य होता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि गहना खरीदते समय सही हॉलमार्क की पहचान कैसे की जाती है।