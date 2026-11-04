काम की बात: धनतेरस पर सोना ही नहीं ये चार सस्ती चीजें भी खरीद सकते हैं आप

What To Buy on Dhanteras: इस साल धनतेरस का पावन पर्व 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन हर घर में सोने-चांदी के आभूषण या महंगे बर्तन खरीदने की परंपरा सी बन गई है, लेकिन महंगाई के इस दौर में हर व्यक्ति के लिए सोना खरीदना संभव नहीं हो पाता है। अगर आपका बजट इस बार सोना खरीदने का नहीं है, तो आप कुछ ऐसी सस्ती चीजें भी खरीद सकते हैं जिन्हें इस दिन घर लाना उतना ही शुभ फलदायी माना जाता है।





बहुत कम कीमत में मिलने वाली ये चीजें मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरि की कृपा बरसाती हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि धनतेरस पर कौन सी चार सस्ती चीजें खरीदना बेहद शुभ होता है।