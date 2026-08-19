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Train: ट्रेन में गंदगी से लेकर AC की समस्या तक, जानें कहां और कैसे करें शिकायत
Indian Railways AC Complaint: हर रोज ट्रेन से एक बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं। इसके लिए लोग कई महीनों पहले से ट्रेन टिकट बुक करवाते हैं।
पर कई बार लोगों की शिकायत होती है कि जब वो ट्रेन से सफर करते हैं, तो ट्रेन में टॉयलेट गंदा होता है या एसी नहीं चलता आदि। इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर आप इस समस्या का सामना करते हैं, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आप इसकी शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं...
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ट्रेन में दिक्कत होने पर कहां शिकायत करें?
- फोटो : AdobeStock
कहां करें शिकायत?
ट्रेन में अगर एसी नहीं चल रहा है या टेंपरेचर से जुड़ी दिक्कत है, तो आप ट्रेन में मौजूद अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं
इसी तरह शौचालय गंदा होने पर भी आप ट्रेन में मौजूद रेलवे स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं
आप टीटीई से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं
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ट्रेन में दिक्कत होने पर कहां शिकायत करें?
- फोटो : AdobeStock
रेलवे स्टाफ न सुने तो कहां करें शिकायत?
यात्रियों का ये भी कहना होता है कि ट्रेन में मौजूदा स्टाफ उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं देता है
ऐसी स्थिति में आप सीधे रेलवे से शिकायत कर सकते हैं
आप रेल मदद एप पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
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ट्रेन में दिक्कत होने पर कहां शिकायत करें?
- फोटो : Adobe Stock
रेल मदद पर कैसे करें शिकायत?
आपको सबसे पहले रेल मदद एप पर जाना है या फिर आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://railmadad.indianrailways.gov.in/madad/final/home.jsp पर भी जा सकते हैं
यहां पर आपको मोबाइल नंबर और इस पर आए ओटीपी को दर्ज करना है
फिर आपको अपना PNR नंबर भरना है और अपनी शिकायत दर्ज करनी है और सबमिट कर दें
इसके बाद आपको एक रेंफरेंस नंबर मिलेगा और आपकी शिकायत पर कार्रवाई की जाती है
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ट्रेन में दिक्कत होने पर कहां शिकायत करें?
- फोटो : Adobe Stock
क्या सोशल मीडिया भी है विकल्प?
आज के समय में सोशल मीडिया भी शिकायत करने का एक अच्छा विकल्प है
आप रेलवे के आधिकारिक एक्स अकाउंट को टैग करते हुए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं
यहां से भी रेलवे आपकी तुरंत मदद करता है और आपकी समस्या को दूर करने का काम करता है
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