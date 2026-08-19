Train: ट्रेन में गंदगी से लेकर AC की समस्या तक, जानें कहां और कैसे करें शिकायत

ट्रेन में दिक्कत होने पर कहां शिकायत करें? - फोटो : Amar Ujala AI

Indian Railways AC Complaint: हर रोज ट्रेन से एक बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं। इसके लिए लोग कई महीनों पहले से ट्रेन टिकट बुक करवाते हैं।





पर कई बार लोगों की शिकायत होती है कि जब वो ट्रेन से सफर करते हैं, तो ट्रेन में टॉयलेट गंदा होता है या एसी नहीं चलता आदि। इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर आप इस समस्या का सामना करते हैं, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आप इसकी शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं...