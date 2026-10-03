जानना जरूरी: आयुष्मान कार्ड किन लोगों का नहीं बन सकता? यहां चेक करें

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल है। इसके तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। जो लोग पात्र हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है।





इस आयुष्मान कार्ड की मदद से योजना में शामिल अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है, लेकिन क्या हर कोई आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है? क्या आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र है और कौन नहीं। चलिए जानते हैं वे कौन लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता। आप अगली स्लाइड्स में पात्रता के बारे में जान सकते हैं...