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जानना जरूरी: आयुष्मान कार्ड किन लोगों का नहीं बन सकता? यहां चेक करें

Sat, 03 Oct 2026 03:49 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 03 Oct 2026 03:49 PM IST
सार

Ayushman Card Eligibility: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है।

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Ayushman Card Eligibility: Who Cannot Get an Ayushman Card?
आयुष्मान कार्ड की पात्रता क्या है? - फोटो : Amar Ujala AI

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल है। इसके तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। जो लोग पात्र हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है।



इस आयुष्मान कार्ड की मदद से योजना में शामिल अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है, लेकिन क्या हर कोई आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है? क्या आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र है और कौन नहीं। चलिए जानते हैं वे कौन लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता। आप अगली स्लाइड्स में पात्रता के बारे में जान सकते हैं...
Ayushman Card Eligibility: Who Cannot Get an Ayushman Card?
आयुष्मान कार्ड कौन नहीं बनवा सकता है? - फोटो : Adobe Stock

किन लोगों का नहीं बन सकता सामान्य आयुष्मान कार्ड?

  • ऐसे लोग जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वे सामान्य तौर पर इस योजना की पात्रता में नहीं आते
  • इसी तरह जिन लोगों को पीएफ और ईएसआईसी जैसी सुविधाओं का लाभ मिलता है, वे भी सामान्य आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र नहीं होते
Ayushman Card Eligibility: Who Cannot Get an Ayushman Card?
आयुष्मान कार्ड कौन नहीं बनवा सकता है? - फोटो : Adobe Stock
  • इसके अलावा टैक्स भरने की कैटेगरी में आने वाले लोगों को भी इस योजना की सामान्य पात्रता में शामिल नहीं किया जाता
  • आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए भी सामान्य प्रक्रिया के तहत आयुष्मान कार्ड नहीं बनता
  • इसलिए केवल यह सोचकर आवेदन करना सही नहीं है कि आयुष्मान कार्ड हर व्यक्ति का बनाया जा सकता है
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Ayushman Card Eligibility: Who Cannot Get an Ayushman Card?
आयुष्मान कार्ड कौन नहीं बनवा सकता है? - फोटो : Adobe Stock

डाटाबेस में नाम होना जरूरी

  • आयुष्मान कार्ड को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार का नाम योजना के पात्र डाटाबेस में शामिल होना चाहिए
  • अगर पात्रता डाटाबेस में आपका नाम शामिल नहीं है, तो सामान्य प्रक्रिया से नया आयुष्मान कार्ड बनना संभव नहीं होता
  • ऐसे में कार्ड बनवाने से पहले अपनी पात्रता की जांच करना बेहतर रहता है
  • इससे आपको पता चल जाएगा कि आप योजना के दायरे में आते हैं या नहीं
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Ayushman Card Eligibility: Who Cannot Get an Ayushman Card?
आयुष्मान कार्ड कौन नहीं बनवा सकता है? - फोटो : AI Generated

कैसे चेक करें अपनी पात्रता?

  • अपनी पात्रता जानने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आधिकारिक पोर्टल pmjay.gov.in पर जानकारी ली जा सकती है
  • इसके अलावा आयुष्मान एप या नजदीकी सीएससी सेंटर के जरिए भी पात्रता चेक की जा सकती है
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