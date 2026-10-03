ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो या सिग्नेचर खराब हो गए हैं, तो क्या इसे ऑनलाइन बदला जा सकता है? यहां जानें

ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो या साइन कैसे ठीक करवाएं? - फोटो : Amar Ujala AI

Driving Licence: ड्राइविंग लाइसेंस आज सिर्फ वाहन चलाने की अनुमति देने वाला दस्तावेज नहीं है। यह पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर भी कई जगह काम आता है। ऐसे में अगर लाइसेंस पर लगी फोटो साफ नहीं दिख रही है या सिग्नेचर खराब हो गया है, तो परेशानी हो सकती है।





ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि ऐसी स्थिति में नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा या फोटो और सिग्नेचर को बदला जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...