फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   How to Check Whether Network Problem Is in SIM or Mobile

मोबाइल फोन में अचानक नेटवर्क चला जाए तो दिक्कत सिम में है या मोबाइल में? ऐसे करें घर बैठे चेक

Sat, 03 Oct 2026 03:15 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 03 Oct 2026 03:15 PM IST
सार

मोबाइल फोन में अचानक नेटवर्क गायब होने पर तुरंत यह मान लेना सही नहीं है कि सिम कार्ड खराब हो गई है। कुछ चीजें चेक करके आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि परेशानी सिम कार्ड, मोबाइल सेटिंग या नेटवर्क कवरेज से जुड़ी है आदि।

विज्ञापन
How to Check Whether Network Problem Is in SIM or Mobile
मोबाइल का नेटवर्क जाने पर क्या करें? - फोटो : Amar Ujala AI

मोबाइल फोन में नेटवर्क अचानक गायब होना काफी परेशान करने वाली स्थिति होती है। कई बार कॉल नहीं लगती और इंटरनेट भी काम करना बंद कर देता है। ऐसे में सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि समस्या आखिर कहां है।



नेटवर्क की दिक्कत हमेशा सिम कार्ड खराब होने की वजह से ही नहीं होती। कभी-कभी मोबाइल की नेटवर्क सेटिंग, एयरप्लेन मोड या आसपास के कमजोर कवरेज के कारण भी ऐसा हो सकता है। चलिए जानते हैं आप कैसे चेक कर सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
How to Check Whether Network Problem Is in SIM or Mobile
मोबाइल का नेटवर्क जाने पर क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

सबसे पहले क्या चेक करें?

  • अगर मोबाइल फोन में अचानक नेटवर्क चला गया है तो सबसे पहले एयरप्लेन मोड देखें
  • इसे कुछ सेकंड के लिए ऑन करके फिर ऑफ कर सकते हैं
  • इसके बाद फोन को दोबारा नेटवर्क पकड़ने में थोड़ा समय लग सकता है
  • अगर नेटवर्क वापस आ जाता है तो जरूरी नहीं कि सिम कार्ड में कोई खराबी हो
How to Check Whether Network Problem Is in SIM or Mobile
मोबाइल का नेटवर्क जाने पर क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

क्या मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करें?

  • हां, कई बार मोबाइल के नेटवर्क कनेक्शन में अस्थायी गड़बड़ी आ सकती है
  • ऐसी स्थिति में फोन को रीस्टार्ट करना आसान शुरुआती उपाय है
  • रीस्टार्ट होने के बाद फोन दोबारा उपलब्ध मोबाइल नेटवर्क को खोजता है
  • अगर इसके बाद नेटवर्क सामान्य हो जाए तो समस्या अस्थायी हो सकती है
विज्ञापन
विज्ञापन
How to Check Whether Network Problem Is in SIM or Mobile
मोबाइल का नेटवर्क जाने पर क्या करें? - फोटो : AdobeStock

सिम कार्ड को दूसरे फोन में लगाकर देखें

  • सिम कार्ड में समस्या है या मोबाइल में, इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका क्रॉस-चेक करना है
  • अपनी सिम कार्ड को किसी दूसरे काम कर रहे मोबाइल फोन में लगाकर देखें
  • अगर दूसरे फोन में भी नेटवर्क नहीं आता है तो सिम कार्ड या ऑपरेटर के नेटवर्क से जुड़ी समस्या हो सकती है
  • वहीं, अगर दूसरे फोन में नेटवर्क ठीक चलता है तो परेशानी आपके मोबाइल में होने की संभावना बढ़ जाती है
विज्ञापन
How to Check Whether Network Problem Is in SIM or Mobile
मोबाइल का नेटवर्क जाने पर क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

दूसरा सिम कार्ड अपने फोन में लगाएं

  • इसके उलट आप किसी दूसरी एक्टिव सिम कार्ड को अपने मोबाइल में लगाकर भी चेक कर सकते हैं
  • अगर दूसरी सिम कार्ड पर नेटवर्क सामान्य रूप से आ रहा है तो आपकी पहली सिम कार्ड में समस्या हो सकती है
  • वहीं, अगर दूसरी सिम कार्ड पर भी नेटवर्क नहीं आता तो मोबाइल की सेटिंग, डिवाइस या स्थानीय नेटवर्क कवरेज को चेक करना चाहिए
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed