मोबाइल फोन में अचानक नेटवर्क चला जाए तो दिक्कत सिम में है या मोबाइल में? ऐसे करें घर बैठे चेक

मोबाइल फोन में नेटवर्क अचानक गायब होना काफी परेशान करने वाली स्थिति होती है। कई बार कॉल नहीं लगती और इंटरनेट भी काम करना बंद कर देता है। ऐसे में सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि समस्या आखिर कहां है।





नेटवर्क की दिक्कत हमेशा सिम कार्ड खराब होने की वजह से ही नहीं होती। कभी-कभी मोबाइल की नेटवर्क सेटिंग, एयरप्लेन मोड या आसपास के कमजोर कवरेज के कारण भी ऐसा हो सकता है। चलिए जानते हैं आप कैसे चेक कर सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...