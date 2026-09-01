क्या 67W का चार्जर 18W सपोर्ट करने वाले फोन को खराब कर सकता है? समझिए फास्ट चार्जिंग का विज्ञान

Can A 67W Charger Damage 18W Phone: आज के समय में स्मार्टफोन बहुत से लोगों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, और इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग तकनीक भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यही वजह है कि अब लोगों के पास 18W से लेकर 120W तक के कई दमदार चार्जर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह बड़ा सवाल और डर रहता है कि क्या हम अपने 18W सपोर्ट वाले पुराने या सामान्य फोन को किसी बड़े 67W के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं?





अक्सर लोगों का बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या ऐसा करने से फोन की बैटरी खराब हो जाएगी या फोन में ब्लास्ट जैसी कोई समस्या आ सकती है? आइए इस लेख में इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं कि इसके पीछे की चार्जिंग का विज्ञान क्या कहता है।