यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन टिकट में नाम या उम्र गलत भर दी, तो फिर क्या हैं विकल्प? यहां जानें

ट्रेन टिकट बुक करते समय यात्री का नाम, उम्र और लिंग जैसी जानकारी भरनी होती है। इसलिए इन चीजों को भरते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार इनमें गलती हो जाती है। ऐसे में यात्री के मन में सवाल आता है कि क्या टिकट पर दर्ज जानकारी को बाद में बदला जा सकता है?





जान लें कि खासकर नाम में गलती होने पर इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यात्रा के दौरान टिकट के साथ यात्री का वैध पहचान पत्र भी जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं अगर ट्रेन टिकट पर नाम या उम्र गलत दर्ज हो जाए, तो फिर क्या होगा। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...