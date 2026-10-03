ध्यान दें: किसे मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ और किसे नहीं? यहां कर सकते हैं चेक

केंद्र सरकार की ओर से देश के अलग-अलग वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का मकसद पात्र लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक, आर्थिक और अन्य सहायता उपलब्ध कराना है।





इन्हीं योजनाओं में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना भी शामिल है। यह योजना खास तौर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को ध्यान में रखकर चलाई जाती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपनी पात्रता देखनी होती है। चलिए जानते हैं कौन पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ सकता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...