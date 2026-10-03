बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते समय ये गलती पड़ सकती है भारी, जानें कैश डिपॉजिट के जरूरी नियम

बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए आज भी कई लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए छोटी रकम जमा करने में आमतौर पर कोई परेशानी नहीं होती। पर जब कैश डिपॉजिट की रकम बड़ी हो या साल भर में लगातार बड़ी नकद रकम जमा की जाए, तो कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है।





ऐसा इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप दिक्कत में भी पड़ सकते हैं। इसलिए बैंक में कितना कैश जमा कर सकते हैं या कैश जमा करने में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आदि। ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...