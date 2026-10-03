बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते समय ये गलती पड़ सकती है भारी, जानें कैश डिपॉजिट के जरूरी नियम

बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए आज भी कई लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए छोटी रकम जमा करने में आमतौर पर कोई परेशानी नहीं होती। पर जब कैश डिपॉजिट की रकम बड़ी हो या साल भर में लगातार बड़ी नकद रकम जमा की जाए, तो कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है।
ऐसा इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप दिक्कत में भी पड़ सकते हैं। इसलिए बैंक में कितना कैश जमा कर सकते हैं या कैश जमा करने में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आदि। ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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बैंक में कैश जमा करने के क्या नियम हैं?
- फोटो : Adobe Stock
50000 रुपये जमा करने का नियम क्या है?
- सबसे पहले बात करते हैं 50 हजार रुपये की
- बैंक में एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा की नकद रकम जमा करने पर पैन नंबर की जानकारी देना जरूरी होता है
- आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, बैंक खाते में नकद भुगतान के मामले में 50 हजार रुपये से अधिक की रकम पर पैन कार्ड लगाना अनिवार्य है
- इसलिए बड़ी रकम कैश में जमा कराते समय पैन कार्ड दिखाना पड़ता है
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कैश जमा करने की लिमिट क्या है?
- अब बात उस सीमा की, जिस पर बैंक की रिपोर्टिंग का मामला सामने आता है
- बचत खाते जैसे ऐसे खाते जो करंट अकाउंट नहीं हैं, उनमें एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक का कुल कैश डिपॉजिट होने पर बैंक को इसकी जानकारी स्टेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी एसएफटी के तहत रिपोर्ट करनी होती है
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- यहां एक बात समझना जरूरी है कि 10 लाख रुपये की सीमा का मतलब यह नहीं है कि 10 लाख रुपये जमा करते ही टैक्स लग जाएगा
- इसका मतलब है कि इतनी या इससे अधिक नकद जमा राशि होने पर लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को रिपोर्ट की जा सकती है
- अगर आपके खाते में जमा रकम आपकी आय, कारोबार या किसी वैध स्रोत से आई है, तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है
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भूलकर न करें ये गलती
- कई लोग बड़ी रकम को कई छोटे-छोटे अमाउंट में बांटकर जमा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही तरीका नहीं है
- बैंक और आयकर नियमों में कई जगह पूरे वित्त वर्ष के लेनदेन का कुल आंकड़ा देखा जाता है
- इसलिए कैश जमा करते समय रकम का सही स्रोत बताना और उसका रिकॉर्ड रखना सबसे जरूरी है
- बैंक की जमा पर्ची, रसीद और संबंधित दस्तावेज भी संभालकर रखें