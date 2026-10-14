ध्यान दें: आयुष्मान कार्ड चोरी हो जाए तो क्या नहीं करवा पाएंगे मुफ्त इलाज? यहां जानें

आयुष्मान कार्ड चोरी हो जाए तो क्या मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा? यह सवाल उन लोगों के लिए काफी अहम है, जो इलाज के खर्च से राहत पाने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर निर्भर हैं। कई बार पर्स या बैग चोरी होने पर उसमें रखा आयुष्मान कार्ड भी खो जाता है।





ऐसे में लोगों को चिंता होने लगती है कि अब अस्पताल में मुफ्त इलाज कैसे मिलेगा। इसलिए अगर आपका आयुष्मान कार्ड कभी चोरी हो जाता है तो आप यहां जान सकते हैं कि क्या आपको मुफ्त इलाज मिलेगा या नहीं और अगर मिलेगा तो कैसे। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...