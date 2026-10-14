क्या बिल खो जाने पर सिर्फ वारंटी कार्ड या सीरियल नंबर से हो सकती है रिपेयरिंग? जानिए इससे जुड़ा नियम

Warranty Claim Without Invoice: जब भी हम कोई नया मोबाइल, टीवी, फ्रिज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो उसके साथ हमें टैक्स इनवॉइस यानी खरीद का पक्का बिल मिलता है। लेकिन कई बार समय बीतने के साथ यह बिल कहीं खो जाता है या उस पर छपी स्याही मिट जाती है।
ऐसे में जब सामान खराब होता है, तो सबसे बड़ी उलझन यह होती है कि क्या बिना बिल के सिर्फ वारंटी कार्ड या उत्पाद के सीरियल नंबर के आधार पर आपको वरंटी मिल सकती है? बहुत से लोग बिल न होने पर घबरा जाते हैं और पैसे देकर मरम्मत करवाते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि इस बारे में कंपनियों के क्या नियम हैं और उपभोक्ता कानून क्या कहता है।
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सीरियल नंबर और डिजिटल बिल से वारंटी जांचने का नियम
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सीरियल नंबर और डिजिटल बिल से वारंटी जांचने का नियम
- आजकल ज्यादातर कंपनियां हर प्रोडक्ट पर एक यूनिक सीरियल नंबर देती हैं। जब आप सामान खरीदते हैं, तो वह सिस्टम में दर्ज हो जाता है।
- अगर आपका बिल खो गया है, तो सर्विस सेंटर वाले सीरियल नंबर के जरिए कंपनी के सर्वर से खरीदारी की तारीख चेक करके वारंटी दे सकते हैं।
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वारंटी कार्ड (सांकेतिक तस्वीर)
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क्या सिर्फ वारंटी कार्ड होना फ्री रिपेयरिंग के लिए काफी है?
- अगर आपके पास वारंटी कार्ड है और उस पर दुकान की सील और खरीद की तारीख दर्ज है, तो कई कंपनियां इसे मान्य मान लेती हैं।
- हालांकि, ज्यादातर ब्रांड्स फर्जी दावों से बचने के लिए वारंटी कार्ड के साथ खरीद का सबूत यानी पक्का बिल मांगना पसंद करते हैं।
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बिल गुम होने पर सर्विस सेंटर जाने से पहले अपनाएं ये आसान तरीके
- अगर आपका ओरिजिनल बिल खो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
- आप जिस दुकान या ई-कॉमर्स वेबसाइट से सामान खरीदा था, वहां से डुप्लीकेट बिल निकलवा सकते हैं।
- इसके अलावा अपने बैंक स्टेटमेंट या यूपीआई पेमेंट की रसीद दिखाकर भी खरीद का प्रमाण दिया जा सकता है।
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कंज्यूमर कोर्ट के नियम और ग्राहकों के जरूरी अधिकार
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कंज्यूमर कोर्ट के नियम और ग्राहकों के जरूरी अधिकार
- उपभोक्ता मामलों के जानकारों के अनुसार, सिर्फ बिल खो जाने के आधार पर कंपनियां अपनी जायज वारंटी देने से पूरी तरह मना नहीं कर सकतीं।
- अगर कंपनी सीरियल नंबर में वारंटी दिखने के बावजूद सर्विस देने से इंकार करे, तो ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।