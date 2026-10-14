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बात कर्ज की: किस सैलरी पर कितना मिल सकता है लोन? यहां समझें पूरा गणित

Wed, 14 Oct 2026 03:16 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 14 Oct 2026 03:16 PM IST
सार

Loan Tips: आपकी सैलरी के हिसाब से मिलने वाला लोन आपकी हर महीने की आय, मौजूदा कर्ज और चुकाने की क्षमता पर निर्भर करता है। बैंक आपकी पात्रता चेक करने के बाद ही ये तय करता है कि आपको कितना लोन मिल सकता है।

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How Much Loan Can You Get on Your Salary? Understand the Complete Calculation
कितनी सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है? - फोटो : Amar Ujala AI

Loan Limit: घर खरीदना हो, नई कार लेनी हो या फिर किसी जरूरी खर्च के लिए पैसों की जरूरत हो, कई बार लोग बैंक से लोन लेने के बारे में सोचते हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर हमारी सैलरी के हिसाब से कितना लोन मिल सकता है? अगर आपकी हर महीने लगातार कमाई होती है, तो बैंक आपकी आय के आधार पर लोन देने पर विचार कर सकता है।



हालांकि, सिर्फ सैलरी देखकर लोन की रकम तय नहीं होती। आपकी मौजूदा ईएमआई, क्रेडिट स्कोर, नौकरी कैसी है और किस कंपनी में है और बैंक के नियम भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए जानते हैं किस सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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How Much Loan Can You Get on Your Salary? Understand the Complete Calculation
कितनी सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है? - फोटो : Adobe Stock

सैलरी के हिसाब से कैसे तय होता है लोन?

  • बैंक लोन देने से पहले यह देखता है कि आपकी हर महीने की आय में से जरूरी खर्च और पुरानी ईएमआई भरने के बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं
  • इसी आधार पर बैंक आपकी नई ईएमआई चुकाने की क्षमता का आकलन करता है
How Much Loan Can You Get on Your Salary? Understand the Complete Calculation
कितनी सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है? - फोटो : Adobe Stock

कितनी सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है?

  • लोन की रकम समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन की गणना अलग-अलग होती है
  • पर्सनल लोन में बैंक आपकी आय, क्रेडिट हिस्ट्री और पेमेंट वापस करने की क्षमता देखता है
  • होम लोन में प्रॉपर्टी की कीमत, डाउन पेमेंट और लोन चुकाने की अवधि भी मायने रखती है
  • वहीं, कार लोन में वाहन की कीमत और आपके शुरुआती भुगतान यानी डाउन पेमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है
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कितनी सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है? - फोटो : Adobe Stock
  • अब इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए, आपकी मंथली सैलरी 50000 रुपये है
  • ऐसे में अगर आप पहले से कोई ईएमआई नहीं चुका रहे हैं, तो बैंक आपकी आय के आधार पर एक निश्चित मासिक किस्त तक लोन देने पर विचार कर सकता है
  • इसी वजह से केवल सैलरी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि हर व्यक्ति को एक निश्चित रकम का लोन जरूर मिल जाएगा
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कितनी सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है? - फोटो : Adobe Stock

बैंक लोन देते समय क्या-क्या चीजें देखता है?

  • क्रेडिट स्कोर
  • आप डिफॉल्टर तो नहीं हैं
  • आपका पिछला पेमेंट का रिकॉर्ड कैसा रहा है
  • पहले से कोई लोन चल रहा है
  • क्रेडिट कार्ड कितने इस्तेमाल कर रहे हैं आदि
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