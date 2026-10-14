बात कर्ज की: किस सैलरी पर कितना मिल सकता है लोन? यहां समझें पूरा गणित

Loan Limit: घर खरीदना हो, नई कार लेनी हो या फिर किसी जरूरी खर्च के लिए पैसों की जरूरत हो, कई बार लोग बैंक से लोन लेने के बारे में सोचते हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर हमारी सैलरी के हिसाब से कितना लोन मिल सकता है? अगर आपकी हर महीने लगातार कमाई होती है, तो बैंक आपकी आय के आधार पर लोन देने पर विचार कर सकता है।





हालांकि, सिर्फ सैलरी देखकर लोन की रकम तय नहीं होती। आपकी मौजूदा ईएमआई, क्रेडिट स्कोर, नौकरी कैसी है और किस कंपनी में है और बैंक के नियम भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए जानते हैं किस सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...