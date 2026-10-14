बात कर्ज की: किस सैलरी पर कितना मिल सकता है लोन? यहां समझें पूरा गणित

Loan Limit: घर खरीदना हो, नई कार लेनी हो या फिर किसी जरूरी खर्च के लिए पैसों की जरूरत हो, कई बार लोग बैंक से लोन लेने के बारे में सोचते हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर हमारी सैलरी के हिसाब से कितना लोन मिल सकता है? अगर आपकी हर महीने लगातार कमाई होती है, तो बैंक आपकी आय के आधार पर लोन देने पर विचार कर सकता है।
हालांकि, सिर्फ सैलरी देखकर लोन की रकम तय नहीं होती। आपकी मौजूदा ईएमआई, क्रेडिट स्कोर, नौकरी कैसी है और किस कंपनी में है और बैंक के नियम भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए जानते हैं किस सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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कितनी सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है?
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सैलरी के हिसाब से कैसे तय होता है लोन?
- बैंक लोन देने से पहले यह देखता है कि आपकी हर महीने की आय में से जरूरी खर्च और पुरानी ईएमआई भरने के बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं
- इसी आधार पर बैंक आपकी नई ईएमआई चुकाने की क्षमता का आकलन करता है
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कितनी सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है?
- लोन की रकम समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन की गणना अलग-अलग होती है
- पर्सनल लोन में बैंक आपकी आय, क्रेडिट हिस्ट्री और पेमेंट वापस करने की क्षमता देखता है
- होम लोन में प्रॉपर्टी की कीमत, डाउन पेमेंट और लोन चुकाने की अवधि भी मायने रखती है
- वहीं, कार लोन में वाहन की कीमत और आपके शुरुआती भुगतान यानी डाउन पेमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है
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- अब इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए, आपकी मंथली सैलरी 50000 रुपये है
- ऐसे में अगर आप पहले से कोई ईएमआई नहीं चुका रहे हैं, तो बैंक आपकी आय के आधार पर एक निश्चित मासिक किस्त तक लोन देने पर विचार कर सकता है
- इसी वजह से केवल सैलरी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि हर व्यक्ति को एक निश्चित रकम का लोन जरूर मिल जाएगा
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बैंक लोन देते समय क्या-क्या चीजें देखता है?
- क्रेडिट स्कोर
- आप डिफॉल्टर तो नहीं हैं
- आपका पिछला पेमेंट का रिकॉर्ड कैसा रहा है
- पहले से कोई लोन चल रहा है
- क्रेडिट कार्ड कितने इस्तेमाल कर रहे हैं आदि