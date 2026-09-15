गैस बर्नर की गंदगी नहीं हो रही साफ? इनो का ये तरीका एक बार जरूर आजमाएं

1 of 4 गैस बर्नर काला पड़ गया? - फोटो : AI

रसोई में रोज खाना बनाते समय गैस बर्नर पर तेल और खाने के छोटे-छोटे कण गिरते रहते हैं। इन्हें समय पर साफ न किया जाए तो धीरे-धीरे गंदगी की परत जमने लगती है। कई बार बर्नर के छेदों के आसपास भी गंदगी जमा हो जाती है। इससे बर्नर काला और गंदा दिखने लगता है। लंबे समय तक सफाई न करने पर गैस की लौ भी ठीक तरह से नहीं निकल सकती। तो आज की इस खबर में हम आपको ऐसे आसान उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर के आप आराम से बर्नर की गंदगी को निकाल पाएंगे। आइए जानते हैं।

2 of 4 गैस बर्नर कैसे चमकाएं - फोटो : Ai

इनो और गर्म पानी से ऐसे करें सफाई

सबसे पहले गैस बंद करके बर्नर को पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद बर्नर निकालकर एक बड़े बर्तन में रखें। अब इसमें इतना गर्म पानी डालें कि बर्नर अच्छी तरह डूब जाए। पानी बहुत ज्यादा खौलता हुआ न हो, बल्कि इतना गर्म हो कि सफाई में मदद मिल सके अब बर्नर पर थोड़ा इनो डालें। गर्म पानी में इनो डालने पर झाग बनने लगेगा। इसे करीब 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने दें। इससे बर्नर पर जमी चिकनाई और ढीली गंदगी को हटाना आसान हो सकता है।

3 of 4 गैस स्टोव से काले अलाव क्यों निकलते हैं? - फोटो : AI

फिर इस तरह रगड़कर साफ करें

समय पूरा होने के बाद बर्नर को पानी से निकालें और पुराने टूथब्रश या किसी नरम ब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें। खासकर उन जगहों पर ध्यान दें जहां गंदगी ज्यादा जमा है। बर्नर के छोटे छेदों में कोई नुकीली चीज जबरदस्ती न डालें क्योंकि इससे छेद खराब हो सकते हैं। सफाई के बाद बर्नर को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद इसे पूरी तरह सूखने दें। गैस पर लगाने से पहले यह देख लें कि बर्नर के छेदों में पानी न बचा हो। गीला बर्नर लगाने से गैस जलाने में दिक्कत हो सकती है।

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