फेस्टिवल जेब खाली न कर दे: अक्तूबर में त्योहारों के बीच घर का बजट कैसे संभालें? यहां जानें कुछ काम के तरीके

कैसे खर्चा करें कि त्योहार भी हो जाए और घर का बजट भी न बिगड़े? - फोटो : Amar Ujala AI

अक्तूबर का महीना त्योहारों की रौनक लेकर आ चुका है। पहले नवरात्रि, फिर दशहरा और इसके बाद नवंबर की शुरुआत में ही दिवाली जैसे त्योहारों के कारण घरों में खरीदारी बढ़ जाती है। दिवाली भले ही नवंबर की शुरुआत में है, लेकिन लोगों की खरीदारी इसी महीने से शुरू हो जाएगी।





कपड़े, मिठाई, पूजा का सामान, घर की सजावट और उपहारों पर खर्च होता है। कई परिवार इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरी बड़ी चीजें भी खरीदते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि त्योहार भी अच्छे से मन जाएं और महीने का घरेलू बजट भी न बिगड़े। ऐसे में आप यहां कुछ तरीके जान सकते हैं जिनसे त्योहार में खर्चों के साथ आप बचत कैसे करें, ये जान सकते हैं। आगे आप इस बारे में जान सकते हैं...