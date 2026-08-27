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बाइक सर्विसिंग में क्या-क्या चेक होता है? जानें किन पार्ट्स पर ध्यान देना है सबसे जरूरी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Thu, 27 Aug 2026 08:46 PM IST
सार
Bike Servicing Guide: कई बार ऐसा होता है कि लोग बाइक सर्विस कराने जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि सर्विस में कौन-कौन से पार्ट्स की जांच होती है। इसलिए अगर आप पहली बार बाइक सर्विस करवाने जा रहे हैं तो ये लेख आपको जरूर पढ़नी चाहिए।
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बाइक सर्विसिंग गाइड
- फोटो : AI
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बाइक को लंबे समय तक सुरक्षित और शानदार स्थिति में बनाए रखने के लिए समय पर उसकी सर्विसिंग करवाना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग बाइक की छोटी-मोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में बड़ा खर्च उठाना पड़ जाता है। सही समय पर सर्विसिंग कराने से न केवल बाइक का माइलेज बेहतर होता है, बल्कि सफर भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है। आमतौर पर मैकेनिक बाइक सर्विस के नाम पर सिर्फ चेन टाइट करके, इंजन ऑयल बदल देते हैं।
इसलिए अगर आप भी अपनी बाइक की उम्र बढ़ाना चाहते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि सर्विसिंग के दौरान किन-किन मुख्य हिस्सों और पार्ट्स की जांच करवाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
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Bike Tips
- फोटो : Adobestock
इंजन ऑयल बदलवाएं और फिल्टर चेक करें
बाइक के इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुराना इंजन ऑयल समय पर बदलवाना बहुत जरूरी है।
इसके साथ ही हवा को साफ करने वाले एयर फिल्टर और इंजन ऑयल फिल्टर की भी अच्छी तरह जांच करवाएं, क्योंकि गंदे फिल्टर से बाइक का पिकअप और माइलेज दोनों कम हो जाते हैं।
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चेन टाइट करने और ब्रेक की जांच
- फोटो : FREEPIK
चेन टाइट करने और ब्रेक की जांच
बाइक की चेन समय के साथ ढीली हो जाती है, इसलिए सुरक्षित राइडिंग के लिए चेन को सही तरीके से टाइट और ल्यूब्रिकेट करना आवश्यक है।
इसके साथ ही, आगे और पीछे दोनों ब्रेक की ग्रिप चेक करें ताकि जरूरत पड़ने पर गाड़ी तुरंत और सुरक्षित तरीके से रुक सके।
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स्पार्क प्लग चेक करें और बैटरी की देखभाल
- फोटो : AI Generated
स्पार्क प्लग चेक करें और बैटरी की देखभाल
गाड़ी को आसानी से स्टार्ट करने और करंट ठीक से मिलने के लिए स्पार्क प्लग की सफाई और जांच बहुत अहम है।
इसके अलावा, बैटरी के टर्मिनलों को साफ करके उस पर हल्की ग्रीसिंग करनी चाहिए, ताकि जंग न लगे और बिजली का प्रवाह बिना किसी रुकावट के बना रहे।
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बाइक वाश करना और अंतिम देखरेख
- फोटो : AI Generated
बाइक वाश करना और अंतिम देखरेख
सर्विसिंग के दौरान पूरी बाइक की अच्छी तरह धुलाई करवाना जरूरी है, जिससे जमी हुई गंदगी और कीचड़ साफ हो जाता है।
वाशिंग के बाद सभी मूविंग पार्ट्स की दोबारा जांच करके यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी बाइक अब लंबी और सुरक्षित यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है।
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