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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Can Police Tow Your Car Without Any Public Announcement? Know Your Traffic Rights and Fine Rules

क्या बिना अनाउंसमेंट के आपकी गाड़ी उठा सकती है पुलिस? जानें चालान और अपने अधिकार

Thu, 27 Aug 2026 07:21 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Thu, 27 Aug 2026 07:21 PM IST
सार

कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी की गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होती है तो पुलिस आती है और उस गाड़ी उठा ले जाती है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि पुलस जब गाड़ी उठाती है तो उससे पहले स्पीकर अनाउंसमेंट करती है? आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

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Can Police Tow Your Car Without Any Public Announcement? Know Your Traffic Rights and Fine Rules
नो-पार्किंग चालान नियम - फोटो : AI

Car Towed Without Announcement: जब आप अपनी गाड़ी को सड़क किनारे या बाजार में पार्क करके किसी काम से जाते हैं और वापस लौटने पर वह गायब मिलती है, तो पैरों तले जमीन खिसक जाना स्वाभाविक है। अक्सर ऐसा तब होता है जब वाहन नो-पार्किंग जोन में खड़ा होने के कारण ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्रेन से उठाकर यार्ड में ले जाया जाता है।



लोगों के मन में अक्सर यह बड़ा सवाल रहता है कि क्या पुलिस बिना किसी लाउडस्पीकर या सार्वजनिक घोषणा के सीधे उनकी गाड़ी उठा सकती है। आइए इस लेख में ट्रैफिक नियमों और आपके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
Can Police Tow Your Car Without Any Public Announcement? Know Your Traffic Rights and Fine Rules
गाड़ी गायब होने पर सबसे पहले क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

गाड़ी गायब होने पर सबसे पहले क्या करें?

  • सबसे पहले यह देखें कि जिस जगह गाड़ी पार्क की थी, वहां कोई नो-पार्किंग का बोर्ड लगा है या नहीं।
  • कुछ शहरों में वाहन हटाने के बाद उसकी स्थिति या यार्ड की जानकारी स्थानीय प्रक्रिया के अनुसार दी जा सकती है।
  • अगर जमीन पर कुछ नहीं लिखा है, तो तुरंत राज्य के ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर (जैसे 112) पर कॉल करके अपनी गाड़ी की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं।
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क्या पुलिस बिना अनाउंसमेंट के गाड़ी उठा सकती है? - फोटो : Adobe Stock

क्या पुलिस बिना अनाउंसमेंट के गाड़ी उठा सकती है?

  • ट्रैफिक नियमों के अनुसार, नो-पार्किंग जोन या यातायात में बाधा बनने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए पुलिस को मौके पर लाउडस्पीकर से घोषणा करना जरूरी नहीं माना जाता है।
  • अगर वाहन ऐसे स्थान पर खड़ा है जिससे लंबा जाम लग रहा है या सुरक्षा को खतरा है, तो पुलिस या क्रेन वाले को तुरंत एक्शन लेने का पूरा अधिकार होता है।
  • इसलिए हमेशा अधिकृत पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करना समझदारी है।
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गाड़ी छुड़ाने के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी? - फोटो : Adobe Stock

गाड़ी छुड़ाने के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?

  • यार्ड से अपनी गाड़ी वापस लाने के लिए चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध बीमा दस्तावेज और पीयूसी सर्टिफिकेट साथ रखना अनिवार्य है।
  • इसके अलावा, ट्रैफिक अधिकारी द्वारा तय किया गया नो-पार्किंग का जुर्माना और क्रेन का टोइंग चार्ज चुकाना पड़ता है, जिसकी आधिकारिक रसीद आपको डिजिटल या ऑफलाइन माध्यम से तुरंत ले लेनी चाहिए।
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ट्रैफिक नियम - फोटो : Adobe Stock

टोइंग के दौरान नुकसान पहुंचे तो क्या करें?

  • कानून के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस या क्रेन एजेंसी को गाड़ी बहुत सावधानी से उठानी चाहिए ताकि वाहन के बंपर, बॉडी या लॉक को नुकसान न पहुंचे।
  • यार्ड में गाड़ी लेते समय उसकी अच्छी तरह जांच कर लें; यदि क्रेन की लापरवाही से गाड़ी टूट-फूट जाती है, तो आप तुरंत यार्ड इंचार्ज को लिखित शिकायत दे सकते हैं।
  • भविष्य की ऐसी परेशानियों से बचने के लिए हमेशा तय पार्किंग नियमों का पालन करें और अनधिकृत जगहों पर गाड़ी खड़े करने से बचें।
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