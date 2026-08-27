क्या बिना अनाउंसमेंट के आपकी गाड़ी उठा सकती है पुलिस? जानें चालान और अपने अधिकार

Car Towed Without Announcement: जब आप अपनी गाड़ी को सड़क किनारे या बाजार में पार्क करके किसी काम से जाते हैं और वापस लौटने पर वह गायब मिलती है, तो पैरों तले जमीन खिसक जाना स्वाभाविक है। अक्सर ऐसा तब होता है जब वाहन नो-पार्किंग जोन में खड़ा होने के कारण ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्रेन से उठाकर यार्ड में ले जाया जाता है।





लोगों के मन में अक्सर यह बड़ा सवाल रहता है कि क्या पुलिस बिना किसी लाउडस्पीकर या सार्वजनिक घोषणा के सीधे उनकी गाड़ी उठा सकती है। आइए इस लेख में ट्रैफिक नियमों और आपके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानते हैं।