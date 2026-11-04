ठंड की वजह से नहीं स्टार्ट हो रही बाइक? अपनाएं ये तीन कारगर उपाय, सेल्फ से ही स्टार्ट होगी बाइक

Bike Not Starting In Cold: सर्दियों का मौसम आते ही सुबह के समय बाइक चालकों को एक बहुत आम और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जब लाख कोशिशों के बावजूद बाइक या स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है। ठंड और कम तापमान के कारण कई बार इंजन का ऑयल गाढ़ा हो जाता है और बैटरी पर दबाव पड़ने से सेल्फ काम करना बंद कर देता है।
ऐसे में लोग परेशान होकर किक मारते-मारते थक जाते हैं। अगर आपकी भी बाइक ठंड की वजह से सुबह में परेशान कर रही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ आसान और तकनीकी तरीकों को अपनाकर आप अपनी बाइक को चुटकियों में सेल्फ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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चोक का इस्तेमाल क्यों जरूरी?
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चोक का इस्तेमाल क्यों जरूरी?
- सर्दियों की ठंडी सुबह के समय जब बाइक आसानी से स्टार्ट नहीं होती है, तब चोक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है।
- बाइक का चोक ऑन करने से कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल और हवा का सही और संतुलित मिश्रण पहुंचता है, जिससे ठंडे पड़े इंजन को तुरंत गर्माहट मिलती है और गाड़ी आसानी से चालू हो जाती है।
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अचानक गाड़ी रुकने पर क्या करें?
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क्लच दबाकर क्यों करें स्टार्ट?
- सर्दियों में बाइक स्टार्ट करते समय हमेशा क्लच दबाकर ही सेल्फ का इस्तेमाल करना चाहिए।
- ऐसा करने से गियरबॉक्स का भारी लोड इंजन पर से पूरी तरह हट जाता है, जिससे बैटरी पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और इंजन बहुत आसानी से घूम जाता है।
- यह तरीका ठंड के दिनों में बाइक को झटके से बचाने में मदद करता है।
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एक्सेलेटर बार-बार क्यों न दें?
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एक्सेलेटर बार-बार क्यों न दें?
- सर्दियों में अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा एक्सेलेटर देने से गाड़ी जल्दी स्टार्ट होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
- ठंड के मौसम में बार-बार या ज्यादा एक्सेलेटर देने से इंजन के अंदर जरूरत से ज्यादा फ्यूल भर जाता है, जिसे 'इंजन फ्लडिंग' कहते हैं और इससे आपकी बाइक स्टार्ट होने के बजाय पूरी तरह बंद हो जाती है।
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बाइक फिल्टर
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बैटरी की देखभाल कैसे करें?
- सर्दियों के पूरे मौसम में अपनी बाइक की बैटरी को सुरक्षित और तंदुरुस्त रखने के लिए उसके टर्मिनल्स को हमेशा साफ और जंगमुक्त रखें।
- इसके अलावा, हफ्ते में कम से कम एक या दो बार अपनी बाइक को थोड़ी देर के लिए जरूर स्टार्ट करें ताकि बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज न हो और वह हमेशा बेहतर काम करती रहे।
- इसके साथ ही अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो तो आप उसका प्लग निकालकर एक बार जरूर साफ करें।