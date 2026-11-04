ठंड की वजह से नहीं स्टार्ट हो रही बाइक? अपनाएं ये तीन कारगर उपाय, सेल्फ से ही स्टार्ट होगी बाइक

Bike Not Starting In Cold: सर्दियों का मौसम आते ही सुबह के समय बाइक चालकों को एक बहुत आम और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जब लाख कोशिशों के बावजूद बाइक या स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है। ठंड और कम तापमान के कारण कई बार इंजन का ऑयल गाढ़ा हो जाता है और बैटरी पर दबाव पड़ने से सेल्फ काम करना बंद कर देता है।





ऐसे में लोग परेशान होकर किक मारते-मारते थक जाते हैं। अगर आपकी भी बाइक ठंड की वजह से सुबह में परेशान कर रही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ आसान और तकनीकी तरीकों को अपनाकर आप अपनी बाइक को चुटकियों में सेल्फ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।