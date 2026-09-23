बैंक जाने वाले ध्यान दें: 27 सितंबर रविवार को क्यों खुलेंगे बैंक? यहां जानें आपके शहर का क्या है अपडेट

Sunday Bank Open Rahenge: बैंक ग्राहकों के लिए सितंबर के आखिरी सप्ताह में राहत की खबर आई है। दरअसल, 27 सितंबर 2026 को रविवार होने के बावजूद देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे यानी खुले रहेंगे।





ऐसे में अगर आपका भी बैंक से जुड़ा काम है जो किसी वजह से अधूरा है, तो आप रविवार के दिन बैंक जाकर इस काम को करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रविवार को यानी 27 सितंबर 2026 को बैंक क्यों खुलेंगे...