बैंक जाने वाले ध्यान दें: 27 सितंबर रविवार को क्यों खुलेंगे बैंक? यहां जानें आपके शहर का क्या है अपडेट

Sunday Bank Open Rahenge: बैंक ग्राहकों के लिए सितंबर के आखिरी सप्ताह में राहत की खबर आई है। दरअसल, 27 सितंबर 2026 को रविवार होने के बावजूद देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे यानी खुले रहेंगे।
ऐसे में अगर आपका भी बैंक से जुड़ा काम है जो किसी वजह से अधूरा है, तो आप रविवार के दिन बैंक जाकर इस काम को करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रविवार को यानी 27 सितंबर 2026 को बैंक क्यों खुलेंगे...
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22 सितंबर रविवार को बैंक क्यों खुलेंगे?
- फोटो : Adobe Stock
क्यों खुलेंगे रविवार के दिन बैंक?
- दरअसल, यह फैसला 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल को देखते हुए लिया गया है
- यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इन तीन दिनों के लिए देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है
- ऐसे में लगातार कई दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है
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- इसे ऐसे समझिए कि बैंकों का 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से और 27 सितंबर को रविवार का अवकाश पड़ेगा इसके तुरंत बाद 28, 29 और 30 सितंबर को हड़ताल प्रस्तावित है
- ऐसे में रविवार को बैंक बंद रहने पर ग्राहकों को लगातार कई दिनों तक शाखा संबंधी सेवाओं में परेशानी हो सकती थी
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- इसी को देखते हुए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग की पहल पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 सितंबर को बैंक खोलने की विशेष मंजूरी दी है
- इस दिन बैंक शाखाओं के अलावा प्रशासनिक कार्यालय, एटीएम-लिंक शाखाएं और करेंसी चेस्ट भी काम करेंगे
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क्या आप रविवार को बैंक जा सकते हैं?
- हां, आप रविवार को बैंक जा सकते हैं
- इस दिन सभी बैंक खुलेंगे
- ध्यान रहे कि ये सिर्फ इसी रविवार यानी 27 सितंबर 2026 के लिए है यानी सिर्फ इसी रविवार को बैंक खुलेंगे, बाकी दिन नहीं