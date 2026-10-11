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पेट्रोल भरवाते समय ये गलतियां आपकी बाइक का खर्च बढ़ा सकती हैं, जानें नियम

Sun, 11 Oct 2026 01:50 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 11 Oct 2026 01:50 PM IST
सार

Increase Bike Mileage Tips: जब लोग पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने जाते हैं, तो जाने अनजाने में अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि पेट्रोल भरवाते समय कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए।

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5 Petrol Pump Mistakes That Can Ruin Bike Mileage and Increase Maintenance Expenses
तेल भरवाते समय इन बातों का रखें ध्यान - फोटो : Adobe Stock

Bike Petrol Pump Mistakes: आज के समय में पेट्रोल की अधिक कीमतों को देखते हुए हर व्यक्ति अपनी बाइक से बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस खर्च की उम्मीद करता है। लेकिन अक्सर लोग पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते समय कुछ ऐसी अनजानी गलतियां कर बैठते हैं, जो धीरे-धीरे बाइक के इंजन और जेब दोनों पर भारी पड़ने लगती हैं। 



ज्यादातर लोग सिर्फ 'जीरो' देखने पर ध्यान देते हैं और सुरक्षा या तकनीकी पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। ओवरफिलिंग, मोबाइल का उपयोग और इंजन चालू रखने जैसी आदतों से न सिर्फ पेट्रोल का नुकसान होता है बल्कि बड़ा हादसा होने का खतरा भी बना रहता है। आइए आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि ये गलतियां कौन सी हैं।
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5 Petrol Pump Mistakes That Can Ruin Bike Mileage and Increase Maintenance Expenses
टंकी को ऊपर तक भरवाने का नुकसान - फोटो : Adobe Stock

टंकी को ऊपर तक भरवाने का नुकसान

  • पेट्रोल पंप पर नोजल ऑटो-कट होते ही ईंधन भरना बंद कर देना चाहिए।
  • टंकी को ऊपर तक अधिक तेल भरने से बाइक का ईवीएपी (EVAP) सिस्टम और चारकोल कैनिस्टर खराब होने का खतरा बढ़ जाता है।
  • साथ ही, छलकने और वाष्पीकरण से पेट्रोल बर्बाद होता है, जिससे आपकी सीधी आर्थिक हानि होती है।
5 Petrol Pump Mistakes That Can Ruin Bike Mileage and Increase Maintenance Expenses
तेल भरवाते समय इन बातों का रखें ध्यान - फोटो : Adobe Stock

मोबाइल फोन का इस्तेमाल या ध्यान भटकने का खतरा

  • पेट्रोल भरवाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक होता है।
  • फोन पर बात करने या ध्यान भटकने से ध्यान नहीं रहता कि कितना ईंधन भरा गया।
  • इसके अलावा, फोन से निकलने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के कारण पेट्रोल की वाष्प में आग लगने की अनहोनी का भी जोखिम रहता है।
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Petrol Pump - फोटो : AdobeStock

ईंधन भरवाते समय बाइक का इंजन चालू रखना

  • कई लोग जल्दबाजी में बाइक का इंजन बंद किए बिना ही पेट्रोल भरवाने लगते हैं।
  • चालू इंजन में स्पार्क प्लग और गर्म एग्जॉस्ट के कारण पेट्रोल भरते समय आग लगने का गंभीर खतरा रहता है।
  • सुरक्षा नियमों के अनुसार, पेट्रोल पंप पर प्रवेश करते ही बाइक का इंजन तुरंत बंद कर देना चाहिए।
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बार-बार केवल 100 रुपये का थोड़ा पेट्रोल डलवाना - फोटो : AdobeStock

बार-बार केवल 100 रुपये का थोड़ा पेट्रोल डलवाना

  • टैंक में हमेशा बहुत कम पेट्रोल रखने से आधुनिक बीएस6 (BS6) बाइकों का इन-टैंक फ्यूल पंप ओवरहीट होकर जल सकता है।
  • इसके अलावा, खाली जगह में नमी बनने से टैंक के अंदर जंग लगने लगती है।
  • इसलिए बाइक के फ्यूल टैंक में हमेशा कम से कम एक-तिहाई पेट्रोल जरूर बनाकर रखें।
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