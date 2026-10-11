पेट्रोल भरवाते समय ये गलतियां आपकी बाइक का खर्च बढ़ा सकती हैं, जानें नियम

Bike Petrol Pump Mistakes: आज के समय में पेट्रोल की अधिक कीमतों को देखते हुए हर व्यक्ति अपनी बाइक से बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस खर्च की उम्मीद करता है। लेकिन अक्सर लोग पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते समय कुछ ऐसी अनजानी गलतियां कर बैठते हैं, जो धीरे-धीरे बाइक के इंजन और जेब दोनों पर भारी पड़ने लगती हैं।





ज्यादातर लोग सिर्फ 'जीरो' देखने पर ध्यान देते हैं और सुरक्षा या तकनीकी पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। ओवरफिलिंग, मोबाइल का उपयोग और इंजन चालू रखने जैसी आदतों से न सिर्फ पेट्रोल का नुकसान होता है बल्कि बड़ा हादसा होने का खतरा भी बना रहता है। आइए आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि ये गलतियां कौन सी हैं।