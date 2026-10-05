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परिवार में किसी की मौत के बाद बैंक खाते का पैसा कैसे मिलेगा? ये कागज रख लें, नहीं होगी परेशानी

Mon, 05 Oct 2026 04:51 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 05 Oct 2026 04:51 PM IST
सार

Bank Account After Death: परिवार में किसी सदस्य की मौत होने के बाद उसके बैंक खाते में जमा पैसा अपने आप परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिलता। पैसा निकालने के लिए बैंक में कुछ जरूरी कागज जमा करने पड़ते हैं। सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि खाते में नॉमिनी दर्ज है या नहीं।
 

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Bank Account After Death How Can Family Claim the Money Know here
मौत के बाद बैंक खाते में पड़ा पैसा कैसे मिलेगा? - फोटो : एआई

किसी अपने की मौत के बाद परिवार को भावनात्मक परेशानी के साथ कई जरूरी काम भी करने पड़ते हैं। इन्हीं में से एक बैंक खाते से जुड़ा काम है। अगर मृत व्यक्ति के बैंक खाते में पैसा जमा है तो परिवार के लोग उसे पाने के लिए बैंक से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देने पड़ते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Bank Account After Death How Can Family Claim the Money Know here
मौत के बाद बैंक खाते में पड़ा पैसा कैसे मिलेगा? - फोटो : अमर उजाला

खाते में नॉमिनी है तो काम थोड़ा आसान
अगर बैंक खाते में नॉमिनी यानी नामित व्यक्ति दर्ज है तो बैंक की प्रक्रिया आसान हो सकती है। नॉमिनी को बैंक में मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, अपना पहचान पत्र और बैंक की ओर से मांगे गए जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। बैंक दस्तावेजों की जांच के बाद खाते में मौजूद रकम नॉमिनी को भुगतान कर सकता है। यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। नॉमिनी का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि खाते में जमा पैसे का अंतिम मालिक वही व्यक्ति है। नॉमिनी आम तौर पर रकम प्राप्त करने के लिए बैंक के सामने दावा कर सकता है। असली कानूनी हक उत्तराधिकार के नियमों और मृतक की वसीयत जैसी बातों पर निर्भर कर सकता है।

Bank Account After Death How Can Family Claim the Money Know here
मौत के बाद बैंक खाते में पड़ा पैसा कैसे मिलेगा? - फोटो : iStock

नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा?
अगर खाते में कोई नॉमिनी दर्ज नहीं है तो प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। ऐसे मामले में बैंक मृतक के कानूनी वारिसों से जरूरी दस्तावेज मांग सकता है। इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान और पते का प्रमाण, कानूनी वारिस से जुड़े दस्तावेज और बैंक का दावा फॉर्म शामिल हो सकते हैं। कुछ मामलों में बैंक रकम की सीमा और अपनी प्रक्रिया के अनुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, वसीयत, प्रोबेट या अदालत से जुड़े अन्य दस्तावेज भी मांग सकता है। इसलिए नॉमिनी नहीं होने पर बैंक शाखा से पहले ही पूरी प्रक्रिया और जरूरी कागजों की सूची पूछ लेना बेहतर रहता है।

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मौत के बाद बैंक खाते में पड़ा पैसा कैसे मिलेगा? - फोटो : Adobe Stock

संयुक्त खाता है तो नियम अलग हो सकते हैं
अगर बैंक खाता दो या उससे ज्यादा लोगों के नाम पर है तो उसमें चुने गए खाते के संचालन के नियम के हिसाब से प्रक्रिया तय होती है। जैसे कुछ संयुक्त खातों में एक खाताधारक की मौत के बाद दूसरे खाताधारक को खाते का संचालन जारी रखने की सुविधा होती है। इसलिए ऐसे मामले में भी बैंक से खाते की स्थिति और लागू नियम की जानकारी लेनी चाहिए।

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मौत के बाद बैंक खाते में पड़ा पैसा कैसे मिलेगा? - फोटो : Adobe Stock

बैंक को दें जानकारी
कुल मिलाकर परिवार में किसी की मौत के बाद बैंक खाते का पैसा पाने के लिए सबसे पहले बैंक को इसकी जानकारी दें। मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान से जुड़े कागज तैयार रखें और यह पता करें कि खाते में नॉमिनी दर्ज है या नहीं। इससे आगे की प्रक्रिया समझने में आसानी होगी।

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