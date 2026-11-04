ध्यान दें: आयुष्मान कार्ड से साल में कितनी बार करा सकते हैं मुफ्त इलाज? जानें क्या हैं योजना के नियम

Ayushman Card: आज के समय में छोटी बीमारी से लेकर गंभीर बीमारी के इलाज तक में काफी पैसा खर्च हो जाता है। खासकर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने और ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाए, तो परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।





इस आयुष्मान कार्ड से आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड बन जाने के बाद साल में कितनी बार अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराया जा सकता है? क्या इसके लिए भी कोई तय सीमा है? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...