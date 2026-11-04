ध्यान दें: आयुष्मान कार्ड से साल में कितनी बार करा सकते हैं मुफ्त इलाज? जानें क्या हैं योजना के नियम

Ayushman Card: आज के समय में छोटी बीमारी से लेकर गंभीर बीमारी के इलाज तक में काफी पैसा खर्च हो जाता है। खासकर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने और ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाए, तो परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।
इस आयुष्मान कार्ड से आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड बन जाने के बाद साल में कितनी बार अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराया जा सकता है? क्या इसके लिए भी कोई तय सीमा है? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
2 of 5
आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कितनी बार करवा सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala
आयुष्मान कार्ड से साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज?
- आयुष्मान कार्ड से साल भर के भीतर मुफ्त इलाज करवाने की कोई निश्चित संख्या तय नहीं की गई है
- मतलब कि आप साल भर के भीतर जितनी बार चाहे उतनी बार मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
3 of 5
आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कितनी बार करवा सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala
- बशर्ते आपके आयुष्मान कार्ड की लिमिट बची हो
- दरअसल, आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
- ऐसे में एक साल के भीतर आप आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
4 of 5
आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कितनी बार करवा सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala
- अब ऐसे में अगर साल खत्म होने से पहले ही आपके आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म हो जाती है
- फिर आपको उसी साल दोबारा इलाज करवाने की जरूरत पड़ती है
- तो ऐसे में आपको आयुष्मान कार्ड में अगली लिमिट आने का इंतजार करना पड़ता है
5 of 5
आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कितनी बार करवा सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala
कब आती है आयुष्मान कार्ड की लिमिट?
- आयुष्मान कार्ड में हर साल 5 लाख रुपये की लिमिट आती है
- हर वित्तीय वर्ष में ये लिमिट रिन्यू होती है
- आप उन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, जो इस योजना में पंजीकृत हैं