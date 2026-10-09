एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाने के तुरंत बाद कौन से 4 काम हैं जरूरी? अधिकतर लोग कर देते हैं नजरअंदाज

आज के समय में एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल पैसे निकालने से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और दुकानों पर पेमेंट करने तक किया जाता है। ऐसे में अगर आपका कार्ड कहीं खो जाए, तो परेशानी सिर्फ कार्ड के गुम होने तक सीमित नहीं रहती। समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो कार्ड का गलत इस्तेमाल होने का जोखिम भी हो सकता है।





अक्सर लोग कार्ड खोने पर सबसे पहले उसे ब्लॉक कर देते हैं। यह सबसे जरूरी कदम है, लेकिन इसके साथ कुछ दूसरे काम करना भी महत्वपूर्ण है। इससे खाते में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर बैंक में शिकायत दर्ज कराने में मदद मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाने के तुरंत बाद आपको क्या काम करने चाहिए। आप आगे इन कामों के बारे में जान सकते हैं...