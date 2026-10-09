एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाने के तुरंत बाद कौन से 4 काम हैं जरूरी? अधिकतर लोग कर देते हैं नजरअंदाज

आज के समय में एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल पैसे निकालने से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और दुकानों पर पेमेंट करने तक किया जाता है। ऐसे में अगर आपका कार्ड कहीं खो जाए, तो परेशानी सिर्फ कार्ड के गुम होने तक सीमित नहीं रहती। समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो कार्ड का गलत इस्तेमाल होने का जोखिम भी हो सकता है।
अक्सर लोग कार्ड खोने पर सबसे पहले उसे ब्लॉक कर देते हैं। यह सबसे जरूरी कदम है, लेकिन इसके साथ कुछ दूसरे काम करना भी महत्वपूर्ण है। इससे खाते में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर बैंक में शिकायत दर्ज कराने में मदद मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाने के तुरंत बाद आपको क्या काम करने चाहिए। आप आगे इन कामों के बारे में जान सकते हैं...
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ATM कार्ड ब्लॉक करवाने के बाद कौन से काम करवाने जरूरी होते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
कार्ड ब्लॉक करवाने के बाद कौन से 4 काम करवाने जरूरी हैं?
बैंक खाते की ट्रांजैक्शन क्यों चेक करें?
- कार्ड ब्लॉक कराने के बाद अपने बैंक खाते की हाल की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जरूर देखें
- मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग या बैंक स्टेटमेंट की मदद से पता करें कि कोई ऐसी पेमेंट तो नहीं हुई जिसे आपने नहीं किया है
- अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई देती है, तो उसकी जानकारी तुरंत बैंक को दें ताकि आपको आर्थिक नुकसान न हो
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कब करें शिकायत?
- अगर आपको लगता है कि खोए हुए कार्ड का इस्तेमाल करके किसी ने पैसे निकाले हैं या कहीं पेमेंट की है
- तो ऐसे में सिर्फ कार्ड ब्लॉक होने का इंतजार न करें
- तुरंत बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर, मोबाइल एप या बैंक जाकर शिकायत दर्ज कराएं
- ध्यान रहे शिकायत की रिसीविंग जरूर लें
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क्या यूपीआई एप भी चेक करें?
- अगर आपके बैंक खाते से यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग या किसी अन्य तरीके से पेमेंट हुआ है तो उन्हें भी चेक करें
- ध्यान रखें कि डेबिट कार्ड ब्लॉक होने से यूपीआई या नेट बैंकिंग जैसी सभी सेवाएं अपने आप बंद नहीं होतीं
- अगर मोबाइल फोन भी खो गया है या आपको लगता है कि कोई अन्य संदिग्ध पेमेंट हुआ है, तो अपने बैंक को शिकायत करें
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क्या नया डेबिट कार्ड बनवाना चाहिए?
- हां, कार्ड खो जाने के बाद बैंक से नए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए
- आपको आगे पेमेंट करने में दिकक्त न हो, इसलिए कार्ड बनवा लें
- आप बैंक में आवेदन कर डेबिट कार्ड बनवा सकते हैं