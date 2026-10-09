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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Atal Pension Yojana: How to Get a Monthly Pension of 5000 rupees After Retirement

अटल पेंशन योजना क्या है और क्यों मिलती है हर महीने 5000 रुपये की पेंशन? हर एक चीज यहां जानें आसान शब्दों में

Fri, 09 Oct 2026 01:04 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 09 Oct 2026 01:04 PM IST
सार

Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना के तहत पात्र लोग 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की न्यूनतम पेंशन पा सकते हैं। पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कौन सा पेंशन विकल्प चुना है और कितने समय तक कितना योगदान दिया है।

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Atal Pension Yojana: How to Get a Monthly Pension of 5000 rupees After Retirement
अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है और कैसे निवेश कर सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala

Atal Pension Yojana: बुढ़ापे में नियमित आमदनी बनी रहे, इसके लिए समय रहते बचत करना जरूरी होता है। नौकरी करने वाले लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए कई विकल्प होते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती हो सकती है।



ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार अटल पेंशन योजना चलाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलती है। ऐसे में आप यहां अटल पेंशन योजना के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना और इसके पेंशन प्लान के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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Atal Pension Yojana: How to Get a Monthly Pension of 5000 rupees After Retirement
अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है और कैसे निवेश कर सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

हर महीने 5000 रुपये की पेंशन कैसे मिलेगी?

  • अटल पेंशन योजना में पेंशन पाने के लिए आपको पहले से योगदान करना होता है
  • आपकी उम्र जितनी कम होगी, आम तौर पर चुनी गई पेंशन के लिए मासिक योगदान उतना ही कम होगा
Atal Pension Yojana: How to Get a Monthly Pension of 5000 rupees After Retirement
अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है और कैसे निवेश कर सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है और 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है
  • तो उसे हर महीने 210 रुपये जमा करने होते हैं
  • हालांकि, पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको 42 साल की उम्र तक हर महीने निवेश करना होता है क्योंकि इस योजना में कम से कम 20 साल निवेश करना होता है
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Atal Pension Yojana: How to Get a Monthly Pension of 5000 rupees After Retirement
अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है और कैसे निवेश कर सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • ऐसे में समझा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी
  • ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र क्या है और आप कौन सा पेंशन प्लान चुन रहे हैं
  • जैसे- 5000 रुपये की पेंशन अगर 30 साल का व्यक्ति चुनता है, तो उसे हर महीने 577 रुपये प्रीमियम देना होगा
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Atal Pension Yojana: How to Get a Monthly Pension of 5000 rupees After Retirement
अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है और कैसे निवेश कर सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

योजना से जुड़ने के लिए कौन पात्र है?

  • आप अगर भारत के नागरिक हैं
  • आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है
  • आप करदाता नहीं होने चाहिए
  • आपके पास एक एक्टिव बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए


नोट:- आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर अटल पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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