अटल पेंशन योजना क्या है और क्यों मिलती है हर महीने 5000 रुपये की पेंशन? हर एक चीज यहां जानें आसान शब्दों में

Atal Pension Yojana: बुढ़ापे में नियमित आमदनी बनी रहे, इसके लिए समय रहते बचत करना जरूरी होता है। नौकरी करने वाले लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए कई विकल्प होते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार अटल पेंशन योजना चलाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलती है। ऐसे में आप यहां अटल पेंशन योजना के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना और इसके पेंशन प्लान के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
2 of 5
अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है और कैसे निवेश कर सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
हर महीने 5000 रुपये की पेंशन कैसे मिलेगी?
- अटल पेंशन योजना में पेंशन पाने के लिए आपको पहले से योगदान करना होता है
- आपकी उम्र जितनी कम होगी, आम तौर पर चुनी गई पेंशन के लिए मासिक योगदान उतना ही कम होगा
3 of 5
अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है और कैसे निवेश कर सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
- उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है और 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है
- तो उसे हर महीने 210 रुपये जमा करने होते हैं
- हालांकि, पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको 42 साल की उम्र तक हर महीने निवेश करना होता है क्योंकि इस योजना में कम से कम 20 साल निवेश करना होता है
4 of 5
अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है और कैसे निवेश कर सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
- ऐसे में समझा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी
- ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र क्या है और आप कौन सा पेंशन प्लान चुन रहे हैं
- जैसे- 5000 रुपये की पेंशन अगर 30 साल का व्यक्ति चुनता है, तो उसे हर महीने 577 रुपये प्रीमियम देना होगा
5 of 5
अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है और कैसे निवेश कर सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
योजना से जुड़ने के लिए कौन पात्र है?
- आप अगर भारत के नागरिक हैं
- आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है
- आप करदाता नहीं होने चाहिए
- आपके पास एक एक्टिव बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए
नोट:- आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर अटल पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं।