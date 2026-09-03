मोबाइल पर बार-बार आ रहे पॉप-अप एड से हैं परेशान? इन आसान सेटिंग्स से तुरंत पाएं छुटकारा

Stop Pop Up Ads On Mobile: आज के समय में स्मार्टफोन बहुत से लोगों के जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है, जिसके बिना एक पल भी गुजारना मुश्किल लगता है। लेकिन कई बार जब हम अपने फोन पर इंटरनेट चला रहे होते हैं, तो अचानक से बार-बार स्क्रीन पर फालतू पॉप-अप एड्स आने लगते हैं। ये एड्स मोबाइल चलाने के अनुभव को काफी खराब कर देते हैं।





ये विज्ञापन न सिर्फ हमारे काम में रुकावट डालते हैं, बल्कि फोन की स्पीड भी धीमी कर देते हैं और कई बार खतरनाक वायरस का कारण भी बनते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि आप अपने फोन की कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप कैसे इन विज्ञापनों को काफी हद तक रोक सकते हैं।