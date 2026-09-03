{"_id":"6a994eeba40a20136d040f01","slug":"annoyed-by-constant-pop-up-ads-on-your-mobile-get-rid-of-them-instantly-with-these-easy-settings-simply-2026-09-03","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"मोबाइल पर बार-बार आ रहे पॉप-अप एड से हैं परेशान? इन आसान सेटिंग्स से तुरंत पाएं छुटकारा","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
मोबाइल पर बार-बार आ रहे पॉप-अप एड से हैं परेशान? इन आसान सेटिंग्स से तुरंत पाएं छुटकारा
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Thu, 03 Sep 2026 04:11 PM IST
सार
How To Remove Ads From Phone: कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मोबाइल पर बार-बार आ रहे पॉप एड्स से परेशान हो जाते हैं। बता दें आप अपने मोबाइल के सेटिंग में कुछ बदलाव करके इस पॉपअप विज्ञापन को रोक सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
विज्ञापन
1 of 5
मोबाइल पॉप अप एड्स बंद करें
- फोटो : AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Stop Pop Up Ads On Mobile: आज के समय में स्मार्टफोन बहुत से लोगों के जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है, जिसके बिना एक पल भी गुजारना मुश्किल लगता है। लेकिन कई बार जब हम अपने फोन पर इंटरनेट चला रहे होते हैं, तो अचानक से बार-बार स्क्रीन पर फालतू पॉप-अप एड्स आने लगते हैं। ये एड्स मोबाइल चलाने के अनुभव को काफी खराब कर देते हैं।
ये विज्ञापन न सिर्फ हमारे काम में रुकावट डालते हैं, बल्कि फोन की स्पीड भी धीमी कर देते हैं और कई बार खतरनाक वायरस का कारण भी बनते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि आप अपने फोन की कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप कैसे इन विज्ञापनों को काफी हद तक रोक सकते हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।