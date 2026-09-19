Hindi News
›
Video
›
Utility
›
PM Kisan Yojana 24th Installment Update: Will the 24th installment of PM Kisan be released before Diwali? | Ki
{"_id":"6aae674cee10200f3b0cdd1e","slug":"pm-kisan-yojana-24th-installment-update-will-the-24th-installment-of-pm-kisan-be-released-before-diwali-ki-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 24वीं किस्त? क्या है अपडेट","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 24वीं किस्त? क्या है अपडेट
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sat, 19 Sep 2026 04:13 PM IST
Link Copied
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त 24वीं किस्त जारी होनी है जिसका योजना से जुड़े किसान इंतजार कर रहे हैं। अब तक योजना की कुल 23 किस्त जारी हो चुकी हैं। इसलिए अगर आप भी इस योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं, तो आपको भी 24वीं किस्त का लाभ मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये किस्त कब जारी होगी? पीएम किसान योजना की किस्त अक्तूबर में जारी होगी या नवंबर में?
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।