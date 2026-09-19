{"_id":"6aae674cee10200f3b0cdd1e","slug":"pm-kisan-yojana-24th-installment-update-will-the-24th-installment-of-pm-kisan-be-released-before-diwali-ki-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 24वीं किस्त? क्या है अपडेट","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त 24वीं किस्त जारी होनी है जिसका योजना से जुड़े किसान इंतजार कर रहे हैं। अब तक योजना की कुल 23 किस्त जारी हो चुकी हैं। इसलिए अगर आप भी इस योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं, तो आपको भी 24वीं किस्त का लाभ मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये किस्त कब जारी होगी? पीएम किसान योजना की किस्त अक्तूबर में जारी होगी या नवंबर में?

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