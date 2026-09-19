ऑनलाइन कोई सामान मंगाया और गलत चीज आ गई? रिटर्न करने से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

इस बात में शायद कोई दो राय न हो कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को काफी आसान बना दिया है। घर बैठे कुछ क्लिक में सामान ऑर्डर किया जा सकता है, लेकिन कई बार डिलीवरी के बाद पता चलता है कि जो सामान मंगाया था उसकी जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट आ गया है यानी गलत सामान।





यही नहीं, कभी प्रोडक्ट का रंग या मॉडल अलग होता है, तो कभी सामान खराब या अधूरा निकलता है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग तुरंत प्रोडक्ट को रिटर्न करने का विकल्प चुन लेते हैं। पर रिटर्न करने से पहले ये जरूर जान लें कि आपको रिटर्न से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए जानते हैं इस बारे में...