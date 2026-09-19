नया नियम: बच्चों का पासपोर्ट बनवाने से पहले जान लें ये बदलाव, ऐसे करें आवेदन

बच्चों के पासपोर्ट से जुड़ा क्या नियम बदल गया है? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आप अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। बच्चों के पासपोर्ट को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है।





दरअसल, 17 सितंबर 2026 से लागू किए गए नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी सामान्य 36 पेज के पासपोर्ट की वैधता तय करने का तरीका बदला गया है। इसलिए अगर आप भी अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं, तो पहले यहां नियमों के बारे में और आवेदन का तरीका जान सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...