फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Passport News Rule: how to apply for a child passport check passport charges

नया नियम: बच्चों का पासपोर्ट बनवाने से पहले जान लें ये बदलाव, ऐसे करें आवेदन

Sat, 19 Sep 2026 04:26 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 19 Sep 2026 04:26 PM IST
सार

Passport New Rule: 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर 17 सितंबर 2026 से नए नियम लागू किए गए हैं। इसलिए बच्चों का पासपोर्ट बनवाने से पहले नए नियमों के बारे में जरूर चेक कर लें।

विज्ञापन
Passport News Rule: how to apply for a child passport check passport charges
बच्चों के पासपोर्ट से जुड़ा क्या नियम बदल गया है? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आप अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। बच्चों के पासपोर्ट को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है।



दरअसल, 17 सितंबर 2026 से लागू किए गए नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी सामान्य 36 पेज के पासपोर्ट की वैधता तय करने का तरीका बदला गया है। इसलिए अगर आप भी अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं, तो पहले यहां नियमों के बारे में और आवेदन का तरीका जान सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
Passport News Rule: how to apply for a child passport check passport charges
बच्चों के पासपोर्ट से जुड़ा क्या नियम बदल गया है? - फोटो : अमर उजाला

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है नया नियम?

  • नए नियम के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया गया सामान्य 36 पेज का पासपोर्ट पांच साल तक या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी करने तक वैध रहेगा
  • इन दोनों में से जो अवधि पहले खत्म होगी, उसी के बाद पासपोर्ट की वैधता समाप्त मानी जाएगी
  • यानी बच्चों के पासपोर्ट की वैधता उनकी उम्र को ध्यान में रखकर तय होगी
  • इसलिए पासपोर्ट बनवाते समय बच्चे की उम्र का ध्यान रखना जरूरी है
Passport News Rule: how to apply for a child passport check passport charges
बच्चों के पासपोर्ट से जुड़ा क्या नियम बदल गया है? - फोटो : Adobe Stock

कैसे बनवाएं बच्चे का पासपोर्ट?

  • बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा
  • आवेदन के दौरान बच्चे से जुड़ी जरूरी जानकारी भरनी होगी
  • इसके साथ ही माता-पिता से संबंधित जानकारी भी देनी होगी
  • इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना होगा और पासपोर्ट अपॉइंटमेंट लेना होगा
  • अपॉइंटमेंट की तारीख पर बच्चे और उसके माता-पिता को संबंधित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होगा
  • केंद्र पर जरूरी दस्तावेजों की जांच और अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी
विज्ञापन
विज्ञापन
Passport News Rule: how to apply for a child passport check passport charges
बच्चों के पासपोर्ट से जुड़ा क्या नियम बदल गया है? - फोटो : Adobe Stock

किन दस्तावेजों की पड़ सकती है जरूरत?

  • बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए कई जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं
  • इनमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पते का प्रमाण शामिल हो सकता है
  • इसके अलावा माता-पिता से जुड़े दस्तावेज, जैसे आधार और पैन कार्ड भी जरूरी हो सकते हैं
  • कुछ परिस्थितियों में माता-पिता के पासपोर्ट की कॉपी भी मांगी जा सकती है
विज्ञापन
Passport News Rule: how to apply for a child passport check passport charges
बच्चों के पासपोर्ट से जुड़ा क्या नियम बदल गया है? - फोटो : Adobe Stock

कितना लगेगा पासपोर्ट शुल्क?

  • 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 36 पेज के पासपोर्ट का आवेदन शुल्क 1750 रुपये है
  • वहीं, तत्काल सेवा के तहत आवेदन करने पर 3000 रुपये शुल्क देना होगा
  • इसके अलावा 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नए पासपोर्ट के आवेदन पर 10 फीसदी फीस की छूट भी दी जाती है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed