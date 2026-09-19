काम की बात: किन 4 सरकारी योजनाओं से जुड़कर कर सकते हैं निवेश? यहां जानें

अगर आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं और बाजार के उतार-चढ़ाव से बचना चाहते हैं, तो सरकारी छोटी बचत योजनाएं आपके लिए एक विकल्प हो सकती हैं। इन योजनाओं को केंद्र सरकार के नियमों के तहत चलाया जाता है।





इनमें निवेश की अवधि, ब्याज दर, जमा की सीमा और निकासी के नियम अलग-अलग होते हैं। पर सरकारी योजनाएं होने की वजह से इसमें रिस्क न के बराबर होता है यानी इन्हें सुरक्षित निवेश कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही 4 सरकारी योजनाओं के बारे में जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। आप आगे इन योजनाओं के बारे में जान सकते हैं...