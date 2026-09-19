फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   four Government Schemes Where You Can Invest Your Money

काम की बात: किन 4 सरकारी योजनाओं से जुड़कर कर सकते हैं निवेश? यहां जानें

Sat, 19 Sep 2026 11:49 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 19 Sep 2026 11:49 AM IST
सार

सरकार की कई छोटी बचत योजनाओं के जरिए लोग तय नियमों के तहत सुरक्षित तरीके से निवेश कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होता है।

विज्ञापन
four Government Schemes Where You Can Invest Your Money
कौन सी सरकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं और बाजार के उतार-चढ़ाव से बचना चाहते हैं, तो सरकारी छोटी बचत योजनाएं आपके लिए एक विकल्प हो सकती हैं। इन योजनाओं को केंद्र सरकार के नियमों के तहत चलाया जाता है।



इनमें निवेश की अवधि, ब्याज दर, जमा की सीमा और निकासी के नियम अलग-अलग होते हैं। पर सरकारी योजनाएं होने की वजह से इसमें रिस्क न के बराबर होता है यानी इन्हें सुरक्षित निवेश कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही 4 सरकारी योजनाओं के बारे में जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। आप आगे इन योजनाओं के बारे में जान सकते हैं...
four Government Schemes Where You Can Invest Your Money
कौन सी सरकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

कौन सी सरकारी योजनाओं में कर सकते हैं निवेश?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF

  • PPF लंबी अवधि के निवेश के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी बचत योजना है
  • इसकी अवधि 15 साल होती है
  • इसमें हर वित्त वर्ष न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं
  • वर्तमान में PPF पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत सालाना है
  • PPF में मिलने वाला ब्याज सरकार की ओर से तय किया जाता है और इसकी दर समय-समय पर बदली जा सकती है
four Government Schemes Where You Can Invest Your Money
कौन सी सरकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

राष्ट्रीय सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC

  • NSC को पोस्ट ऑफिस के जरिए खरीदा जा सकता है
  • इसकी अवधि 5 साल है
  • वर्तमान में NSC पर 7.7 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है
  • इस योजना में निवेश की गई रकम और ब्याज से जुड़े नियम आयकर कानून के प्रावधानों के अधीन होते हैं
  • इसलिए निवेश करने से पहले मौजूदा टैक्स नियमों को भी देखना जरूरी है
विज्ञापन
विज्ञापन
four Government Schemes Where You Can Invest Your Money
कौन सी सरकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं? - फोटो : AdobeStock

सुकन्या समृद्धि अकाउंट

  • ये योजना लड़कियों के लिए शुरू की गई है
  • पैरेंट्स पात्र बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं
  • इस योजना में वर्तमान ब्याज दर 8.2 प्रतिशत सालाना है
  • खाते में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं
  • योजना में बेटी की उम्र और खाते से निकासी से जुड़े विशेष नियम लागू होते हैं
विज्ञापन
four Government Schemes Where You Can Invest Your Money
कौन सी सरकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

किसान विकास पात्र यानी KVP

  • KVP भी पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजना है
  • वर्तमान में इसमें 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दर लागू है
  • इसमें निवेश की रकम तय अवधि के बाद दोगुनी होने के लिए निर्धारित की जाती है
  • मौजूदा नियमों के अनुसार KVP की परिपक्वता अवधि ब्याज दर के आधार पर तय होती है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed