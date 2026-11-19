Inverter Tips In Hindi: गर्मी हो या सर्दी, बिजली कटने पर घर में इन्वर्टर की अहमियत समझ आती है। खासकर रात के समय बिजली चली जाए तो पंखे और टीवी के बिना रहना मुश्किल हो सकता है।





ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि इन्वर्टर की बैटरी कितनी देर तक पंखा और टीवी चला सकती है। इसका जवाब सिर्फ बैटरी के साइज से नहीं मिलता। बल्कि, इसमें बैटरी की वोल्टेज, क्षमता और इन्वर्टर की एफिशिएंसी भी मायने रखती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...