Bank Cash Rules: लोग बैंक खाता इसलिए खोलते हैं ताकि वे अपने पैसे को सुरक्षित रख सके। वहीं, आज के समय में बैंक खाते का होना वैसे भी जरूरी है। क्योंकि सैलरी अकाउंट से लेकर हमें सेविंग अकाउंट की जरूरत होती है।
बैंक में पैसा जमा करना एक सामान्य प्रक्रिया है। लोग अपनी बचत, कारोबार की कमाई या दूसरे स्रोतों से मिली रकम को बैंक खाते में जमा करते हैं। हालांकि, नकद रकम जमा करने के मामले में आयकर विभाग ने कुछ सीमाएं और रिपोर्टिंग से जुड़े नियम तय किए हैं। इनकी जानकारी होना हर खाताधारक के लिए जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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बैंक में कैश जमा करने के क्या नियम हैं?
- फोटो : अमर उजाला
बैंक में कैश जमा करने का नियम क्या है?
पहला नियम
- बैंक में कैश जमा करने से जुड़ा पहला नियम पैन कार्ड का है
- अगर आप एक दिन में 50 हजार रुपये से अधिक की नकद रकम जमा करते हैं, तो पैन की जानकारी देना जरूरी होता है
- इसलिए बैंक जाते समय अपना पैन कार्ड साथ रखें
- इससे बड़ी रकम जमा करते समय आप दिक्कत से बच सकते हैं
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दूसरा नियम
- दूसरा नियम बचत खाते में सालभर के कुल कैश डिपॉजिट से जुड़ा है
- अगर किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक गैर-करंट खातों में वित्त वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये या उससे अधिक कैश जमा होता है
- तो बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है
- यह जानकारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के तहत रिपोर्ट की जाती है
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- यहां ध्यान देने वाली बात है कि 10 लाख रुपये जमा होने का मतलब यह नहीं है कि आप पर अपने आप टैक्स लग जाएगा
- इसका मतलब केवल इतना है कि आपके लेनदेन की जानकारी विभाग तक पहुंच सकती है
- नए आयकर नियमों के तहत पैन कार्ड नहीं होने की स्थिति में रिपोर्टिंग की सीमा 5 लाख रुपये है
- इसलिए छोटी रकम में बांटकर जमा करना सही नहीं
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तीसरा नियम
- तीसरा नियम उन लोगों के लिए जरूरी है, जो बड़ी नकद रकम को कई छोटे हिस्सों में बांटकर जमा करते हैं
- कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा करने से बैंक की नजर में उनका लेनदेन नहीं आएगा, लेकिन यह सोच सही नहीं है
- बैंक पूरे वित्त वर्ष में हुए संबंधित लेन-देन का कुल आंकड़ा देख सकता है
- एक ही व्यक्ति के अलग-अलग बचत खातों में जमा रकम को भी रिपोर्टिंग के लिए जोड़ा जा सकता है
- इसलिए रिपोर्टिंग से बचने के लिए रकम को छोटे हिस्सों में जमा करने की कोशिश न करें