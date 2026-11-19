Bank Cash Rules: लोग बैंक खाता इसलिए खोलते हैं ताकि वे अपने पैसे को सुरक्षित रख सके। वहीं, आज के समय में बैंक खाते का होना वैसे भी जरूरी है। क्योंकि सैलरी अकाउंट से लेकर हमें सेविंग अकाउंट की जरूरत होती है।





बैंक में पैसा जमा करना एक सामान्य प्रक्रिया है। लोग अपनी बचत, कारोबार की कमाई या दूसरे स्रोतों से मिली रकम को बैंक खाते में जमा करते हैं। हालांकि, नकद रकम जमा करने के मामले में आयकर विभाग ने कुछ सीमाएं और रिपोर्टिंग से जुड़े नियम तय किए हैं। इनकी जानकारी होना हर खाताधारक के लिए जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...