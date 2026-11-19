Atal Pension Yojana: जो लोग भी नौकरी करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, वे लोग अपने आने वाले कल के लिए बचत भी करते हैं। दरअसल, बुढ़ापे में आर्थिक दिक्कतें न हो इसके लिए लोग बचत करते हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आप छोटा-छोटा निवेश कर अपने बुढ़ापे के लिए बचत कर सकते हैं।





इसके लिए आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अटल पेंशन योजना के बारे में और इस योजना के पेंशन प्लान के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...