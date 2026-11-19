Atal Pension Yojana: जो लोग भी नौकरी करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, वे लोग अपने आने वाले कल के लिए बचत भी करते हैं। दरअसल, बुढ़ापे में आर्थिक दिक्कतें न हो इसके लिए लोग बचत करते हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आप छोटा-छोटा निवेश कर अपने बुढ़ापे के लिए बचत कर सकते हैं।
इसके लिए आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अटल पेंशन योजना के बारे में और इस योजना के पेंशन प्लान के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
- फोटो : Amar Ujala AI
क्या है अटल पेंशन योजना?
- दरअसल, अटल पेंशन योजना में आपको अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने एक प्रीमियम भरना होता है
- फिर 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको हर महीने 1-5 हजार रुपये तक की पेंशन प्राप्त होगी
- इस योजना को भारत सरकार चलाती है
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अटल पेंशन योजना में कैसे आवेदन करें?
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कितने पैसे करने होते हैं निवेश?
- अटल पेंशन योजना में आपको अपनी उम्र और पेंशन प्लान के हिसाब से प्रीमियम देना होता है
- इसे ऐसे समझिए कि अगर इस योजना में आवेदन के समय आपकी उम्र 18 वर्ष है, और आप 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनते हैं
- तो इस हिसाब से आपका हर महीने का प्रीमियम 210 रुपये होगा
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अटल पेंशन योजना में कैसे आवेदन करें?
- फोटो : Adobe Stock
- इसी तरह अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है और वो 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है
- तो उसे हर महीने 577 रुपये का प्रीमियम देना होता है
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अटल पेंशन योजना में कैसे आवेदन करें?
- फोटो : Adobe Stock
कैसे करें योजना में आवेदन?
- इसके लिए आपको अपने बैंक या डाकघर जाना होता है
- यहां पर आपको संबंधित अधिकारी से मिलना है
- जहां पर आपको पेंशन प्लान और प्रीमियम की जानकारी दी जाती है
- फिर आपकी केवाईसी होती है और आपके बैंक खाते को योजना से लिंक किया जाता है
- इसके बाद आपका नाम योजना से जुड़ जाता है