Ayushman Card: केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें किसी तरह की कोई आर्थिक मदद तो नहीं दी जाती है, लेकिन कई अन्य तरह की मदद जरूर की जाती है। जैसे- किसी योजना में सब्सिडी आदि। इसी क्रम में पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाते हैं।
आप आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि किसका आयुष्मान कार्ड बन सकता है और किसको इस योजना का लाभ मिलता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है?
- फोटो : Adobe Stock
किसका बन सकता है आयुष्मान कार्ड?
- आयुष्मान कार्ड सिर्फ वे लोग बनवा सकते हैं, जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं
- अगर आप गरीब वर्ग से आते हैं
- अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं
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आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है?
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- आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं
- अगर आपको ईएसआईसी का लाभ नहीं मिलता
- आपका पीएफ नहीं कटता
- अगर आपकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है आदि
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आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है?
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कैसे चेक करें आयुष्मान कार्ड बन पाएगा या नहीं?
स्टेप 1
- अगर आपको ये चेक करना है कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं, तो आप ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं
- इसके लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmjay.gov.in/ पर जाना होता है
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आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है?
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स्टेप 2
- यहां पर आपको 'Am I Eligible' वाला ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करें
- फिर आगे मांगी गई जानकारियां भरें और आप जान पाएंगे कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं