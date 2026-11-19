Ayushman Card: केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें किसी तरह की कोई आर्थिक मदद तो नहीं दी जाती है, लेकिन कई अन्य तरह की मदद जरूर की जाती है। जैसे- किसी योजना में सब्सिडी आदि। इसी क्रम में पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाते हैं।





आप आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि किसका आयुष्मान कार्ड बन सकता है और किसको इस योजना का लाभ मिलता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...