PM Vishwakarma Yojana Eligibility: देश में कई तरह की सरकारी योजनाएं चलती हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ दिया जाता है। साथ ही अलग-अलग योजनाओं के जरिए अलग-अलग तरह के लाभ भी लाभार्थियों को दिए जाते हैं। इसी क्रम में एक स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसके जरिए एक बड़ी संख्या में लोग लाभ ले रहे हैं।





भारत सरकार की इस योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं और कौन लोग इस योजना से जुड़ सकता है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...