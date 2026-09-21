फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   4 Things to Keep in Mind Before Online Shopping During the Festive Season

सावधान: फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जान लें ये 4 जरूरी बातें, एक भी गलती पड़ सकती है भारी

Mon, 21 Sep 2026 05:11 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 21 Sep 2026 05:11 PM IST
सार

फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती के कारण हम दिक्कत में पड़ सकते हैं।

विज्ञापन
4 Things to Keep in Mind Before Online Shopping During the Festive Season
फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

त्योहारी सीजन शुरू होते ही ऑनलाइन शॉपिंग का दौर भी तेज हो जाता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, घरेलू सामान और दूसरे प्रोडक्ट्स पर तरह-तरह के ऑफर दिखाई देते हैं।



बड़ी छूट देखकर लोग कई बार बिना ज्यादा जांच-पड़ताल के ऑर्डर कर देते हैं। ऐसे में खरीदारी के साथ-साथ ऑनलाइन फ्रॉड और गलत प्रोडक्ट मिलने का जोखिम भी रहता है। इसलिए अगर आप भी इस दिवाली या छठ पूजा के मौके पर ऑनलाइन खरीदारी करने वाले हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
4 Things to Keep in Mind Before Online Shopping During the Festive Season
फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : Adobe Stock

त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

वेबसाइट या एप असली है या नहीं

  • किसी अनजान वेबसाइट पर सिर्फ भारी डिस्काउंट देखकर खरीदारी न करें
  • वेबसाइट का सही URL, कंपनी की जानकारी और भुगतान पेज जरूर चेक करें
  • इसी तरह एप को भी चेक करें
4 Things to Keep in Mind Before Online Shopping During the Festive Season
फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : Adobe stock

डिस्काउंट से बचकर

  • बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखकर तुरंत ऑर्डर न करें
  • फेस्टिव सेल में कई बार कीमत पहले बढ़ाकर फिर बड़ा डिस्काउंट दिखाया जाता है
  • खरीदने से पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसी प्रोडक्ट की कीमत और ऑफर की तुलना करें
विज्ञापन
विज्ञापन
4 Things to Keep in Mind Before Online Shopping During the Festive Season
फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : एआई जनरेटेड

ऑर्डर के नाम पर आए लिंक और OTP से सावधान रहें

  • साइबर ठगी में फर्जी डिलीवरी, रिफंड या ऑर्डर कैंसिलेशन के नाम पर लिंक भेजे जा सकते हैं
  • ऐसे लिंक पर बैंकिंग जानकारी, कार्ड डिटेल या OTP दर्ज न करें
विज्ञापन
4 Things to Keep in Mind Before Online Shopping During the Festive Season
फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : Adobe Stock

रिटर्न, रिफंड और वारंटी की शर्तें पढ़ें

  • हर प्रोडक्ट पर रिटर्न या रिप्लेसमेंट की सुविधा समान नहीं होती
  • खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और महंगे सामान को खरीदने से पहले रिटर्न विंडो, रिफंड नियम और वारंटी जरूर देख लें
  • वरना बाद में दिक्कत हो सकती है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed