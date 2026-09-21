सावधान: फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जान लें ये 4 जरूरी बातें, एक भी गलती पड़ सकती है भारी

फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

त्योहारी सीजन शुरू होते ही ऑनलाइन शॉपिंग का दौर भी तेज हो जाता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, घरेलू सामान और दूसरे प्रोडक्ट्स पर तरह-तरह के ऑफर दिखाई देते हैं।





बड़ी छूट देखकर लोग कई बार बिना ज्यादा जांच-पड़ताल के ऑर्डर कर देते हैं। ऐसे में खरीदारी के साथ-साथ ऑनलाइन फ्रॉड और गलत प्रोडक्ट मिलने का जोखिम भी रहता है। इसलिए अगर आप भी इस दिवाली या छठ पूजा के मौके पर ऑनलाइन खरीदारी करने वाले हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...