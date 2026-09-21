सावधान: फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जान लें ये 4 जरूरी बातें, एक भी गलती पड़ सकती है भारी

त्योहारी सीजन शुरू होते ही ऑनलाइन शॉपिंग का दौर भी तेज हो जाता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, घरेलू सामान और दूसरे प्रोडक्ट्स पर तरह-तरह के ऑफर दिखाई देते हैं।
बड़ी छूट देखकर लोग कई बार बिना ज्यादा जांच-पड़ताल के ऑर्डर कर देते हैं। ऐसे में खरीदारी के साथ-साथ ऑनलाइन फ्रॉड और गलत प्रोडक्ट मिलने का जोखिम भी रहता है। इसलिए अगर आप भी इस दिवाली या छठ पूजा के मौके पर ऑनलाइन खरीदारी करने वाले हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- फोटो : Adobe Stock
त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
वेबसाइट या एप असली है या नहीं
- किसी अनजान वेबसाइट पर सिर्फ भारी डिस्काउंट देखकर खरीदारी न करें
- वेबसाइट का सही URL, कंपनी की जानकारी और भुगतान पेज जरूर चेक करें
- इसी तरह एप को भी चेक करें
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फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
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डिस्काउंट से बचकर
- बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखकर तुरंत ऑर्डर न करें
- फेस्टिव सेल में कई बार कीमत पहले बढ़ाकर फिर बड़ा डिस्काउंट दिखाया जाता है
- खरीदने से पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसी प्रोडक्ट की कीमत और ऑफर की तुलना करें
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फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- फोटो : एआई जनरेटेड
ऑर्डर के नाम पर आए लिंक और OTP से सावधान रहें
- साइबर ठगी में फर्जी डिलीवरी, रिफंड या ऑर्डर कैंसिलेशन के नाम पर लिंक भेजे जा सकते हैं
- ऐसे लिंक पर बैंकिंग जानकारी, कार्ड डिटेल या OTP दर्ज न करें
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फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- फोटो : Adobe Stock
रिटर्न, रिफंड और वारंटी की शर्तें पढ़ें
- हर प्रोडक्ट पर रिटर्न या रिप्लेसमेंट की सुविधा समान नहीं होती
- खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और महंगे सामान को खरीदने से पहले रिटर्न विंडो, रिफंड नियम और वारंटी जरूर देख लें
- वरना बाद में दिक्कत हो सकती है