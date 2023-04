Whatsapp Tricks: व्हाट्सएप इस्तेमाल का मजा डबल कर देंगी ये शानदार ट्रिक्स, इस्तेमाल करना भी है आसान

1 of 6

नए फीचर्स के तहत व्हाट्सएप सेटिंग्स में यूजर्स को एक अलग डेडिकेटेड फोटो अपलोड क्वॉलिटी सेक्शन दिया गया है। इसकी मदद से आप हाई क्वालिटी में फोटो को सेंड कर सकते हैं। हाई क्वालिटी फोटो भेजने के लिए आपको आईबटन से सेटिंग्स में जाना होगा। यहां से आपको Storage and data वाले ऑप्शन पर टैप करना है, फिर सबसे नीचे आपको एक नया मीडिया अपलोड क्वॉलिटी वाला ऑप्शन मिलेगा। इसपर क्लिक करने के बाद आपको तीन बेस्ट क्वॉलिटी, ऑटो और डाटा सेवर ऑप्शन मिलते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बेस्ट क्वॉलिटी वाले ऑप्शन में सबसे अच्छी क्वॉलिटी में फोटो भेजे जा सकेंगे।

अब यहां से प्राइवेसी ऑप्शन में आपको सबसे ऊपर लास्ट सीन और ऑनलाइन वाला ऑप्शन दिखेगा। इस फीचर में यूजर को प्राइवेसी के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें एक ऑप्शन में आप सभी कॉन्टेक्ट को अपना ऑनलाइन स्टेटस दिखा सकते हैं, जबकि दूसरे ऑप्शन में आपका ऑनलाइन स्टेटस सभी कॉन्टेक्ट के लिए हाइड हो जाएगा।



इस फीचर्स की मदद से आप खुद तय कर सकेंगे की कौन आपका ऑनलाइन स्टेटस देखेगा, यानी की आप रेंडमली अपना ऑनलाइन स्टेटस अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग कर सकते हैं। यह फीचर्स व्हाट्सएप के स्टेटस वाले फीचर की तरह काम करता है, जिसमें यूजर को हू कैन सी (Who Can See) का ऑप्शन मिलता है।