पांच मिनट में टूट सकता है किसी भी फोन का पैटर्न लॉक, यह है तरीका

Find My Mobile यह गूगल डिवाइस मैनेजर की तरह सैमसंग की सर्विस है। अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो //findmymobile.samsung.com/login.do पर जाएं और अपने सैमसंग अकाउंट से लॉगिन करें और फिर । Lock my screen पर क्लिक करके फोन को अनलॉक करें। लेकिन अगर आपने कभी सैमसंग अकाउंट नहीं बनाया है तो यह सर्विस काम नहीं करेगी। यह सिर्फ सैमसंग के फोन के लिए है।

फॉरगेट पैटर्न फीचर

तीसरा तरीका फॉरगेट पैटर्न है। 5 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद आपको Try again in 30 seconds का मैसेज दिखेगा। जैसे ही यह मैसेज दिखे वैसे ही फोन के नीचे यानी होम बटन के आसपास टैप करें। अब आपको Forgot Pattern का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद गूगल अकाउंट डिटेल डालें। अब आपको एक ईमेल मिलेगा जिसके बाद लॉगिन करके आप फोन का नया पैटर्न सेट कर सकेंगे।