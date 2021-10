काम की बात: ऑनलाइन बैंकिंग में 'शील्ड' का काम करता है ये खास कीबोर्ड, जरूर करें इस्तेमाल

कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्चुअल कीबोर्ड लाना एकदम आसान है। अगर आप विंडोज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट में जाना होगा। फिर सेटिंग में जाकर Ease of Access पर क्लिक करना होगा। उसके बाद वहां आपको Use your device without a physical keyboard को ऑन करना होगा। बस आपके सामने वर्चुअल कीबोर्ड दिखने लगेगा। आप आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।