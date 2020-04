{"_id":"5e96c1378ebc3e71195f9bab","slug":"airtel-home-all-in-one-plan-offers-500-gb-data-unlimited-calling-and-dth-service-know-about-it-in-hindi","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Airtel \u0915\u093e \u0916\u093e\u0938 \u092a\u094d\u0932\u093e\u0928, \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e 500GB \u0921\u093e\u091f\u093e, \u0905\u0928\u0932\u093f\u092e\u093f\u091f\u0947\u0921 \u0915\u0949\u0932 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0921\u0940\u091f\u0940\u090f\u091a \u0915\u093e \u092b\u093e\u092f\u0926\u093e","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"\u091f\u0947\u0915 \u0921\u093e\u092f\u0930\u0940","slug":"tech-diary"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 15 Apr 2020 01:43 PM IST

टेलीकॉम बाजार में ब्रॉडबैंड प्लान को लेकर जंग चल रही है, जिसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक प्लान उतार रही हैं। इन सभी प्लांस में उपभोक्ताओं को उम्मीद से ज्यादा डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिली हैं। इस कड़ी में अब टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने खास 'Airtel Home All in One' प्लान पेश किया है। इस पैक में उभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड, पोस्टपेड और डीटीएच की सेवाएं एक साथ मिलेंगी। तो आइए जानते हैं एयरटेल होम ऑल इन वन प्लान के बारे में विस्तार से...