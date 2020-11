{"_id":"5fa25bd7280b7235f5717c7b","slug":"micromax-in-1b-vs-redmi-9a-which-smartphone-is-best-for-you-under-rs-7000","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Micromax In 1b Vs Redmi 9A: \u0915\u094c\u0928 \u0939\u0948 \u092e\u0948\u0926\u093e\u0928 \u0915\u093e \u0905\u0938\u0932\u0940 \u0916\u093f\u0932\u093e\u0921\u093c\u0940","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Wed, 04 Nov 2020 01:39 PM IST

1 of 5

Micromax In 1b Vs Redmi 9A - फोटो : AMAR UJALA

माइक्रोमैक्स ने एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय बाजार में अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। Micromax ने इन सीरीज के तहत Micromax IN Note 1 और Micromax IN 1b को भारत में लॉन्च कर दिया है। इन दोनों फोन में 5000एमएएच की दमदार बैटरी के साथ मीडियाटेक हीलियो सीरीज का गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है। इनमें से Micromax IN 1b का मुकाबला Redmi 9A से है तो आइए जानते हैं 7,000 रुपये की बजट रेंज मेंइन से कौन सा फोन बेस्ट है?