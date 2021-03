Micromax IN 1 स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 5000mAh की बैटरी के साथ है 48MP का कैमरा

{"_id":"60543099db41eb125b79f3ce","slug":"micromax-in-1-launched-in-india-price-specificationa-camera-and-more","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Micromax IN 1 \u0938\u094d\u092e\u093e\u0930\u094d\u091f\u092b\u094b\u0928 \u0939\u0941\u0906 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, 5000mAh \u0915\u0940 \u092c\u0948\u091f\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0948 48MP \u0915\u093e \u0915\u0948\u092e\u0930\u093e","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

घरेलू स्मार्टफोन निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स (Micromax) ने अपने नए स्मार्टफोन Micromax IN 1 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। Micromax IN 1 कंपनी की इन सीरीज का नया मेंबर है और इसे भी स्टॉक एंड्रॉयड के साथ लॉन्च किया गया है। Micromax IN 1 में 5000mAh की दमदार बैटरी दी गई है जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और खास बात यह है कि यह फास्ट चार्जर आपको फोन के साथ बॉक्स में ही मिलेगा। Micromax IN 1 का मुकाबला पोको एम3 और रेडमी 9 प्राइम जैसे स्मार्टफोन से है। यह फोन पर्पल और ब्लू कलर वेरियंट में मिलेगा।