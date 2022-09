Amazon vs Flipkart Sale: कौन सा फोन है फायदे का सौदा, जानें 6 हजार से 30 हजार तक के बेस्ट स्मार्टफोन

Best Smartphone in india - फोटो : अमर उजाला

20 हजार से कम कीमत में Realme 9 Pro Plus 5G का कैमरा और परफॉर्मेंस शानदार है। फ्लिपकार्ट सेल में इस फोन के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज को 17,999 रुपये और 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज को 19,999 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। Realme 9 Pro Plus 5G में 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले और मीडियाटेक Dimensity 920 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 8 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज का सपोर्ट भी है। Realme 9 Pro Plus 5G में तीन रियर कैमरे हैं जिनमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 है जिसका अपर्चर f1.8 है। इसके साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। फोन में दूसरा लेंस 8 मेगापिक्सल का Sony IMX355 वाइड एंगल और तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का Sony IMX471 कैमरा दिया गया है। साथ ही फोन में 4,500mAh की बैटरी और 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है।