Amazon Festival Sale 2023: 5,000 रुपये से कम में मिल रही हैं ये स्मार्टवॉच, पानी से भी नहीं होंगी खराब

Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus - फोटो : अमर उजाला

Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus को 1,298 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 1.83 इंच की HD डिस्प्ले के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग दी गई है। इसके अलावा इसमें 100 स्पोर्ट्स मोड है। वॉच को IP67 की रेटिंग मिली है।

Noise ColorFit Pulse Go Buzz - फोटो : अमर उजाला

Noise ColorFit Pulse Go Buzz को 1,398 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसके साथ अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 2,200 रुपये का वेलकम ऑफर भी मिल सकता है। Noise ColorFit Pulse Go Buzz में ब्लूटूथ कॉलिंग भी है। इसमें 1.69 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है।