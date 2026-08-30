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खूबसूरती ऐसी कि नजरें ठहर जाएं: दमखम ऐसा कि चुटकियों में विरोधी को चटा दें धूल; WWE की 15 धाकड़ महिला पहलवान

Sun, 30 Aug 2026 10:37 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 30 Aug 2026 10:37 AM IST
सार

WWE की महिला रेसलिंग ने लंबे समय में ग्लैमर की सीमाओं से निकलकर ताकत, एथलेटिसिज्म और दबदबे की नई पहचान बनाई है। रिया रिप्ले, जेड कारगिल, बेथ फीनिक्स, बियांका बेलेयर और चायना जैसी रेसलर्स ने अपनी शानदार फिजीक और रिंग प्रदर्शन से साबित किया कि महिला रेसलिंग सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि जबरदस्त ताकत और जुनून का खेल भी है।

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15 Most Powerful and Charismatic WWE Women Wrestlers Who Combine Beauty, Muscle and Dominance
डब्ल्यूडब्ल्यूई की धाकड़ महिला रेसलर्स - फोटो : Instagram/WWE
वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) की दुनिया में रिंग सिर्फ ताकत दिखाने का मंच नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, फिटनेस, एथलेटिसिज्म और आत्मविश्वास का भी इम्तिहान है। महिला रेसलिंग ने पिछले कुछ दशकों में ऐसा बदलाव देखा है, जिसमें ग्लैमर के साथ मस्कुलर और पावरफुल फिजीक ने भी अपनी मजबूत जगह बनाई है। कुछ रेसलर्स ऐसी रहीं, जिन्होंने अपनी ताकत से पुरुष रेसलर्स को भी चुनौती दी, जबकि कुछ ने अपने एथलेटिसिज्म और शानदार व्यक्तित्व से पूरी डिविजन पर राज किया। आइए तस्वीरों के जरिए जानते हैं ऐसी ही 15 धाकड़ महिला रेसलर्स के बारे में, जिनकी फिटनेस, खूबसूरती और रिंग में दबदबे ने उन्हें खास बनाया।

 
15 Most Powerful and Charismatic WWE Women Wrestlers Who Combine Beauty, Muscle and Dominance
1. रिया रिप्ले: रिंग की 'मॉमी', पावर का दूसरा नाम
रिया रिप्ले आधुनिक डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे चर्चित महिला रेसलर्स में शामिल हैं। उनका गॉथिक लुक, मजबूत कद-काठी और बेहद मस्कुलर फिजीक उन्हें बाकी रेसलर्स से अलग बनाता है। उनकी बाजुओं और कंधों की डेफिनेशन उनके पावर गेम की झलक देती है। रिंग में रिया सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं जानी जातीं। उनका आक्रामक अंदाज, ताकत और विरोधियों को आसानी से पछाड़ने की क्षमता उन्हें महिला डिविजन की सबसे खतरनाक प्रतियोगियों में शामिल करती है।
15 Most Powerful and Charismatic WWE Women Wrestlers Who Combine Beauty, Muscle and Dominance
2. जेड कारगिल: फिटनेस का चलता-फिरता शोपीस
जेड कारगिल का नाम आते ही सबसे पहले उनकी शानदार बॉडी और एथलेटिक फिजीक नजर आती है। बेहद डेफाइंड आर्म्स, कंधे और मस्कुलर फ्रेम उनकी पहचान बन चुके हैं। उनकी पर्सनैलिटी में ग्लैमर और पावर का अनोखा मिश्रण है। रिंग में उनकी ताकत और विस्फोटक एथलेटिसिज्म उन्हें आधुनिक महिला रेसलिंग की पावरहाउस स्टार बनाता है।
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3. बेथ फीनिक्स: 'द ग्लैमाजॉन' का रहा दबदबा
बेथ फीनिक्स ने उस दौर में महिला रेसलिंग में अपनी अलग पहचान बनाई, जब महिला रेसलर्स की छवि अक्सर सिर्फ ग्लैमर तक सीमित मानी जाती थी। उन्होंने अपनी मजबूत फिजीक और पावरफुल रेसलिंग से इस धारणा को बदला। उनका निकनेम 'द ग्लैमाजॉन' उनकी खूबसूरती और ताकत, दोनों को बखूबी दर्शाता है। रिंग में उनकी शारीरिक ताकत ने उन्हें अपने दौर की सबसे प्रभावशाली महिला रेसलर्स में शामिल किया।
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4. बियांका बेलेयर: 'EST' यानी ताकत और एथलेटिसिज्म का मेल
बियांका बेलेयर को डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे बेहतरीन एथलीट्स में गिना जाता है। ट्रैक एंड फील्ड की पृष्ठभूमि ने उनकी रिंग एथलेटिसिज्म को और मजबूत बनाया। उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी अविश्वसनीय ताकत है। शानदार आर्म और शोल्डर डेफिनेशन के साथ उनकी तेज रफ्तार उन्हें बेहद खतरनाक प्रतियोगी बनाती है। उनका लंबा हेयर पोनीटेल भी उनकी पहचान का हिस्सा है।
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