Asian Games 2026 Live: एशियन गेम्स का दूसरा दिन आज, भारत की नजरें पदकों की संख्या बढ़ाने पर

भारत की पहली टीम ने जापान के खिलाफ सीधे सेटों में जीत दर्ज कर मुकाबले में बढ़त बना ली है। दूसरे सेट में मुकाबला खत्म करने के दौरान भारतीय टीम थोड़ी दबाव में नजर आई, लेकिन खिलाड़ियों ने संयम बनाए रखा और जीत हासिल करने में सफल रहे। भारत ने मैच-1 अपने नाम कर लिया है।

एशियन गेम्स 2026 में पहली बार भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ग्रुप चरण के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उतर रही है। यह एशियन गेम्स 2026 में दोनों देशों के बीच पहला मुकाबला है। मुकाबले के लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। यहां आपको मैच से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी और नतीजे मिलते रहेंगे।

भारत की आध्या तिवारी और जय मीना की जोड़ी ने कंबोडिया की वीवा चाओ और चानरोसेका खुन की जोड़ी को 5-0 से हराकर ग्रुप चरण में अपनी पहली जीत दर्ज की। आध्या और जय पूरे मुकाबले में नियंत्रण में नजर आए। तीसरे गेम में उन्हें थोड़ी चुनौती मिली, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी। भारत ने पांचों गेम में 4-1, 4-0, 4-2, 4-1 और 4-2 से जीत हासिल की। अब भारत की जोड़ी का अगला मुकाबला मंगोलिया से होगा।

06:29 AM, 21-Sep-2026

Asian Games Live: 20 सितंबर का पूरा हाल

आइची-नागोया एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला दिन पदकों, ऐतिहासिक उपलब्धियों, शानदार जीत और कुछ करीबी चूकों से भरा रहा। भारत के खाते में दो रजत पदक आए, जबकि एक ऐसे खेल में भी पदक पक्का हुआ, जो पहली बार एशियन गेम्स का हिस्सा बना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में जगह बनाई, वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने भी अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। लेकिन सिर्फ आंकड़े ही पहले दिन की पूरी कहानी नहीं बताते।शूटिंग रेंज में एलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में एशियन गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब पहुंचकर प्रभावित किया। वह रिकॉर्ड से सिर्फ 0.6 अंक पीछे रहीं। इस स्पर्धा में उन्होंने दो रजत पदक भी अपने नाम किए।वहीं, सुचिका तारियाल ने इतिहास रचते हुए भारत का एमएमए में पदक पक्का किया। एशियन गेम्स में पहली बार शामिल इस खेल में सुचिका ने महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाकर कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया। यह भारत के लिए पहले दिन की एक और बड़ी उपलब्धि रही।क्रिकेट के मैदान पर भी बड़ी खबर देखने को मिली। बांग्लादेश के खिलाफ महिला सेमीफाइनल में शेफाली वर्मा ने शानदार शतक लगाया। इसके साथ उन्होंने एशियन गेम्स में नया रिकॉर्ड बनाया। भारत ने इस मुकाबले में जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई और स्वर्ण पदक की उम्मीदें बरकरार रखीं।हॉकी टीमों ने भी उम्मीद जगाई। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपने-अपने अभियान की शुरुआत दमदार जीत के साथ की। दोनों टीमों ने शुरुआती मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन कर टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत की।हालांकि, पहला दिन पूरी तरह भारत के पक्ष में नहीं रहा। क्विम्सी डिसूजा बेहद मामूली अंतर से तेqball में दो कांस्य पदक जीतने से चूक गईं। पुरुष टेबल टेनिस टीम को भी शुरुआती झटका लगा। वहीं, भारत का वुशू दल पहले दिन पदक जीतने में सफल नहीं रहा।फिर भी, शुरुआती दिन ने यह साफ कर दिया कि आइची-नागोया में भारत की एशियन गेम्स की कहानी सिर्फ शूटिंग रेंज तक सीमित नहीं रहने वाली है। पहले ही दिन रिकॉर्ड के करीब पहुंचने, इतिहास रचने, फाइनल में जगह बनाने और कई खेलों में शानदार शुरुआत करने जैसे कई पल देखने को मिले। टूर्नामेंट अभी लंबा है और भारत के सामने पदक जीतने के कई और मौके बाकी हैं।