एशियाड में भारत का कार्यक्रम: निशानेबाजी में आ सकते हैं पदक, सुचिका की नजरें फाइनल पर; तैराकी-वुशु में भी आशा

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आइए देखते हैं एशियन गेम्स में सोमवार को भारत का पूरा कार्यक्रम... विज्ञापन एशियाई खेलों में भारत ने शानदार शुरुआत की है। रविवार को भारतीय महिला निशानेबाजों ने दो रजत पदक दिलाए। वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल और एमएमए खिलाड़ी सुचिका तारियाल ने महिलाओं के 60 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। अब सोमवार को भी भारत की झोली में कई पदक आ सकते हैं। सुचिका फाइनल में पहुंचने उतरेंगी, जबकि पुरुष निशानेबाजों से पदक की आस रहेगी। वहीं, मुक्केबाजी स्पर्धा की शुरुआत होगी और तैराकी में पदक आने की उम्मीद रहेगी।

पहले दिन कैसा रहा प्रदर्शन

एशियन गेम्स 2026 का आगाज हो चुका है और पहले दिन भारतीय महिला निशानेबाजों ने पदक का खाता खोला। भारत को अब तक दो रजत पदक मिले हैं और ये दोनों ही पदक निशानेबाजी में आए हैं। वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में जगह बना ली है और वह स्वर्ण पदक अपने नाम करने से एक कदम दूर है। पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने भी दमदार जीत के साथ एशियाड का आगाज किया है। महिला बैडमिंटन टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।

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निशानेबाजी में पदक की उम्मीद

भारत को सोमवार को भी निशानेबाजी में पदक की उम्मीद होगी। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम और व्यक्तिगत इवेंट में हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांक्ष पाटिल चुनौती पेश करेंगे। वहीं, पुरुषों की स्कीट में मैराज खान, अनंत जीत सिंह नरुका और भावतेघ सिंह गिल और महिला स्कीट वर्ग में परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लों और माहेश्वरी चौहान उतरेंगे।

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सुचिका स्वर्ण के करीब

भारत की सुचिका तरियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस तरह उन्होंने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में पहुंचने पर कम से कम कांस्य पक्का हो गया है। हालांकि, उनके नजरें स्वर्ण जीतने पर होंगी। सोमवार को सुचिका का सामना सिंगापुर की तेओ हुई हून से होगा। अगर वह यह मैच जीत जाती हैं तो स्वर्ण पदक के करीब पहुंच जाएंगी।