{"_id":"6aafd5f893410811360524b1","slug":"indian-javelin-thrower-neeraj-chopra-has-regrets-about-missing-the-asian-games-eyes-set-on-a-comeback-2026-09-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नीरज चोपड़ा: भारतीय भाला फेंक एथलीट को एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लेने का है मलाल, वापसी करने पर नजरें","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों से बाहर होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन कहा कि इस झटके को स्वीकार करना और जल्द वापसी पर ध्यान केंद्रित करना अहम है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक स्वर्ण दिलाया था। इसके बाद उन्होंने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान लिगामेंट में चोट लगने के कारण वह लगातार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक बनाने का मौका गंवा बैठे।

नीरज को लुसाने डायमंड लीग में लगी थी चोट

यह चोट लुसाने डायमंड लीग में 88.05 मीटर का सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करने के कुछ ही समय बाद लगी। इसके साथ ही उनका 2026 सत्र समय से पहले समाप्त हो गया और वह एशियाई खेलों के साथ डायमंड लीग फाइनल से बाहर हो गए। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के खेलो भारत पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से मुश्किल है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह आसान है। मेरे लिए यह थोड़ा सामान्य हो गया है क्योंकि मेरे करियर में ऐसा कई बार हुआ है। कई बार ऐसा हुआ जब मैं पूरी तरह तैयार था और अचानक चोट लग गई। ’



उन्होंने कहा, मैंने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा झोंक दिया था। मैंने साल की शुरुआत से ही ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। मैंने अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताया था। मैंने अपना पूरा ध्यान ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं पर केंद्रित कर दिया था क्योंकि यह साल बहुत व्यस्त रहा। मैं बार-बार यही सोचता रहा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं आखिरकार वहीं वापस आ गया था, जहां साल की शुरुआत में था।

विज्ञापन

विज्ञापन