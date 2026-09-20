शतरंज ओलंपियाड: भारतीय पुरुष टीम ने जारी रखी लय, नीदरलैंड को हराया; महिला टीम को पोलैंड से मिली हार

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प्रज्ञानंद ने शुरुआती तीन बाजियां अपेक्षाकृत कम रैंकिंग वाले खिलाड़ियों के खिलाफ ड्रॉ खेली थीं, लेकिन अहम मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाते हुए शानदार फॉर्म में चल रहे अनीश गिरी को शिकस्त दी। गुकेश ने एर्विन ला आमी को हराकर पांच बाजियों में अपनी चौथी जीत दर्ज की। दूसरे बोर्ड पर अर्जुन एरिगैसी और जोरडेन वान फॉरेस्ट के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। तीसरे बोर्ड पर निहाल सरीन को लूक वान वेली के खिलाफ ज्यादा परेशानी नहीं हुई और उनकी बाजी भी ड्रॉ रही। लगातार पांचवीं जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ओलंपियाड में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने की अपनी उम्मीदों को मजबूत बनाए रखा है। भारत ने पिछले सत्र 2024 में बुडापेस्ट में जीता था।शीर्ष वरीय भारतीय महिला टीम के लिए पांचवां दौर निराशाजनक रहा। दूसरे बोर्ड पर आर. वैशाली को एलेक्जांद्रा माल्त्सेव्स्काया के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जबकि बाकी तीन बाजियां ड्रॉ रहीं। इसके परिणामस्वरूप भारत को 1.5-2.5 से हार झेलनी पड़ी। विश्व के सबसे बड़े शतरंज आयोजन में अभी छह दौर बाकी हैं, ऐसे में भारतीय महिला टीम के सामने इस झटके से उबरकर वापसी करने की चुनौती होगी।