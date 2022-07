Shravan Maas: भगवान शिव की कृपा चाहते हैं सावन में न करें भूलकर भी ये काम,भोलेनाथ हो सकते हैं नाराज

Things Not To Do In Shravan Month: श्रावण मास हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। यह पूरा महीना भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है और इस दौरान उनकी पूजा करने से उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। 14 जुलाई से सावन आरंभ हो रहा है। सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूरे सावन महीने में उपवास रखते हैं और हर दिन शिव लिंगम की पूजा करते हैं। वे भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न पूजा और अन्य समारोह भी आयोजित करते हैं। इस महीने में प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवार कहा जाता है और इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। श्रावण मास के सभी सोमवार भगवान शिव के मंदिरों में मनाए जाते हैं। पुराणों के अनुसार अन्य दिनों के अपेक्षा सावन के दिनों में भोलेशंकर की पूजा और अभिषेक करने से कई गुणा लाभ मिलता है। इस सावन में बेहद दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। आइए जानते हैं सावन में भगवान शिव की पूजा करते समय कौन से काम नहीं करने चाहिए।